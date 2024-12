Suzette Bacó cierra con broche de oro su espectáculo con una sexta función

Suzette expresa: “Estoy feliz por cerrar este año con seis funciones de ‘A otra con ese cuento’. Sentir ese cariño y solidaridad ha sido una gran bendición. Me hubiera gustado llegar a otros municipios, pero no había fechas disponibles. Así que con estas dos funciones cierro y le doy la bienvenida a los nuevos proyectos que hay en 2025. ¡Gracias al maravilloso público que me regala su amor; lo recibo con un corazón agradecido!”.