Suzette Bacó cuenta lo que no se vio en su debut como modelo de Elier Aubret

Desde tempranas horas de la tarde, la intérprete de “Doña Soto” compartió con sus seguidores de las redes sociales parte del proceso de preparación para la gran noche. Para entonces, su único deseo era no “escocotarse” en público.

“Ya estoy casi lista (falta bembas y soltar el cabello) para la pasarela en el Puerto Rico Fashion Week , en la colección de Elier Aubret, “Glam”. Soy una modelo madura. Voy a darlo todo. Permita Dios que no me escocote en tacas por esa pasarela”, sostuvo.

“Gracias Elier Aubret por la experiencia, por tu bella colección ‘Glam’ y por lograr que ese traje cerrara. Lo que no vieron. Observen el video donde llego al balcón del teatro y digo ‘cerró' a mis amigos. El zipper se atascó y no quería subir, cuatro personas tratando de que subiera, Elier manejando todo con tranquilidad, me quitaron el vestido cuatro veces, y ya tenía otro puesto cuando una de las modelos, Windy, dijo, ‘no, este es tu vestido’ y llamaron a Elier para hacer inventos y de repente subió. Mis respetos y admiración para los diseñadores, modelos, estilistas, maquillistas, fotógrafos, y ‘stylists’ de nuestro país”, detalló la amante de los perros.