Suzette Bacó irá al teatro a desenmascarar a los hombres “sapos” y a contar las razones de su felicidad

“A través del humor y de la comedia y de las vergüenzas que he pasado en mi vida en términos románticos, pues voy contando toda esta transformación desde que era una nena, pues creía en los príncipes y en los cuentos de hadas, hasta que me di cuenta de que nada de eso existe. Hablo desde mi perspectiva de mujer, pero realmente va dirigido a todo género, porque todos hemos tenido una persona que pensábamos que era y no fue”, precisó la actriz que integró la analogía del sapo y del príncipe en su monólogo.

“Todos hemos tenido vergüenzas románticas, no necesariamente me refiero a todas las relaciones, sino a las vergüenzas que he pasado en diferentes relaciones. Haciendo cosas que para mí fueron vergonzosas, pero que hoy día me río de ellas porque no me queda otro remedio. Pero esas experiencias fueron depurando y desarrollando, transformando, evolucionando en la persona que soy hoy. La mujer que soy hoy incluye decepciones, desilusiones, amor, llanto... Estoy feliz, sola”, afirmó la actriz, que no adelantó algunas de sus experiencias para que la audiencia que asista al show lo disfrute.