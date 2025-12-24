Teófilo Torres presenta “Pateco en Navidad fúnebre”

El veterano actor puertorriqueño Teófilo Torres presentará el domingo, 28 de diciembre a las 4:00 p.m. la comedia “Pateco en Navidad fúnebre” en el Moneró Café Teatro de Caguas.

“Pateco en Navidad fúnebre” es una comedia que invita a reflexionar sobre ciertas cosas de la vida con el humor característico del personaje. El personaje que Torres hace desde hace más de 40 años, en esta versión es el “Walking Dead” de la trova, sepulturero e improvisador y contará algunas de sus vivencias con la inteligencia artificial. Su humor de sátira social siempre estará presente en Pateco, personaje que Torres ha llevado al teatro desde el 1983.

“Goyo”, el muerto es encarnado por Luis Enrique Romero y “La Parca” (la muerte) es actuada por María de Azúa, quien imparte características especiales a este personaje.

PUBLICIDAD

La comedia escrita y dirigida por el propio Torres contiene música para hacer bailar y reír en medio de las festividades navideñas.

El compositor y músico Eddie Joel y su conjunto Los Cidracos Ultratúmbicos estará a cargo del repertorio musical.

En tiempos de apagones, excesos, carencias, inflación, realidades alternas, inteligencia artificial y brutalidades, vale la pena sacar un ratito para gozar y reír con Pateco.