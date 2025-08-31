Opinión
31 de agosto de 2025
80°nubes dispersas
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
prima:“Todopoderoso”: una exhibición de arte resignifica lo divino en clave boricua

La muestra del joven artista Joshua Nazario actualmente se expone en el Museo de los Santos y Arte Nacional

31 de agosto de 2025 - 11:10 PM

Joshua Nazario reinterpreta la iconografía religiosa de la talla de santos. (Pablo Martínez Rodríguez)
Víctor Ramos Rosado
Por Víctor Ramos Rosado
Periodista de Entretenimientovictor.ramos@gfrmedia.com

¿Qué es lo que consideramos divino? Por mucho tiempo, las imágenes de santos y crucifijos adornaban las esquinas de muchas casas, como símbolos de una fuerza mayor al propio ser, a las que se podía recurrir ante cualquier situación, desde la enfermedad hasta los problemas económicos. Como es natural, a lo largo de los siglos, esos símbolos han evolucionado, y donde antes se buscaba consuelo en fuerzas sobrenaturales, ahora muchos la encuentran en su cotidianidad, especialmente en figuras reales en las que pueden hallar inspiración. Esa es la idea en el corazón de la exhibición “Todopoderoso”.

Tags
ArtesaníasExposiciones de arte
ACERCA DEL AUTOR
Víctor Ramos Rosado
Víctor Ramos RosadoArrow Icon
Víctor Ramos Rosado es periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida en El Nuevo Día. Cubre temas relacionados con cultura, entretenimiento, música, literatura y gastronomía. Se especializa en periodismo narrativo y...
