¿Qué es lo que consideramos divino? Por mucho tiempo, las imágenes de santos y crucifijos adornaban las esquinas de muchas casas, como símbolos de una fuerza mayor al propio ser, a las que se podía recurrir ante cualquier situación, desde la enfermedad hasta los problemas económicos. Como es natural, a lo largo de los siglos, esos símbolos han evolucionado, y donde antes se buscaba consuelo en fuerzas sobrenaturales, ahora muchos la encuentran en su cotidianidad, especialmente en figuras reales en las que pueden hallar inspiración. Esa es la idea en el corazón de la exhibición “Todopoderoso”.