“Todopoderoso”: una exhibición de arte resignifica lo divino en clave boricua
La muestra del joven artista Joshua Nazario actualmente se expone en el Museo de los Santos y Arte Nacional
31 de agosto de 2025 - 11:10 PM
31 de agosto de 2025 - 11:10 PM
¿Qué es lo que consideramos divino? Por mucho tiempo, las imágenes de santos y crucifijos adornaban las esquinas de muchas casas, como símbolos de una fuerza mayor al propio ser, a las que se podía recurrir ante cualquier situación, desde la enfermedad hasta los problemas económicos. Como es natural, a lo largo de los siglos, esos símbolos han evolucionado, y donde antes se buscaba consuelo en fuerzas sobrenaturales, ahora muchos la encuentran en su cotidianidad, especialmente en figuras reales en las que pueden hallar inspiración. Esa es la idea en el corazón de la exhibición “Todopoderoso”.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: