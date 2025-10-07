Tras éxito en Off-Broadway, “Las Borinqueñas” llega por primera vez a Puerto Rico

Bajo la producción de Boundless Theatre Company, y luego de su exitoso estreno mundial en Off-Broadway en Nueva York, donde se presentó con funciones llenas, la obra “Las Borinqueñas”, del dramaturgo puertorriqueño Nelson Díaz-Marcano subirá a escena por primera vez en Puerto Rico el 24 de octubre de 2025 en el Teatro Francisco Arriví.

La pieza se desarrolla en la década de 1950, donde Puerto Rico fue el escenario de pruebas médicas para aprobar la pastilla anticonceptiva. A muchas mujeres puertorriqueñas se les ofreció participar sin recibir información completa sobre los riesgos y efectos secundarios, convirtiéndolas así en sujetos de un gran “experimento” en nombre del progreso.

En medio de esta realidad, cinco amigas—María, Fernanda, Yolanda, Rosa y Chavela—se enfrentan a un país atrapado entre la tradición y un futuro impuesto, donde las opciones de injerencia de su cuerpo y sus vidas son limitadas obligándolas a tomar decisiones que ponen en juego no solo su libertad, sino también su dignidad.

La dirección está a cargo de Yamaris Latorre. El elenco reúne a las actrices puertorriqueñas: Mariana Monclova, Camila Monclova, Anoushka Medina, Yadilyz Barbosa, Eunice Jiménez, Nancy Millán y el actor José Eugenio Hernández.

La producción cuenta con un equipo creativo compuesto por profesionales puertorriqueños de la isla y la diáspora, incluyendo a Gerardo Díaz-Sánchez (escenografía), Abigail Vargas (vestuario), Pamela López Maldonado (iluminación), Gregorio Barreto (utilería), Milton M. Cordero (proyecciones), Chenan Martínez (composición y sonido), Ybelka Hurtado (maquillaje y peinado) y Karen Camacho (coreografía). La asistencia de dirección y regiduría de escena están a cargo de Edna Lee Figueroa, la gerencia de producción de Omayra Garriga Casiano y la producción ejecutiva de María Cristina Fusté.

Con “Las Borinqueñas”, Boundless Theatre Company celebra 19 años de trayectoria produciendo teatro en Puerto Rico y Nueva York. La compañía se distingue por ser liderada por diseñadores de teatro, en su mayoría mujeres, que buscan contar historias que representen a sus comunidades, mientras presentan propuestas innovadoras y visualmente inspiradoras.

“Las Borinqueñas” fue reconocida en Nueva York con el Premio HOLA (Hispanic Organization of Latin Actors) al Mejor Diseño de Producción y recibió varias nominaciones adicionales.