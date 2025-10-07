Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
7 de octubre de 2025
87°nubes rotas
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Shrek: el musical se despide de la cartelera local

La última función será el 12 de octubre en el Centro de Bellas Artes de Santurce

7 de octubre de 2025 - 11:03 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Escena de la producción Shrek: el musical. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Luego de seis exitosas funciones a casa llena y con una puesta en escena de excelencia, “Shrek: el musical” se despedirá de las tablas del país.

RELACIONADAS

La producción que resulta un imperdible teatral para los aficionados al teatro musical o para los fanáticos del ogro más famoso en la historia llegará a su fin el domingo, 12 de octubre, a las 4:00 p.m., en la Sala de Festivales Antonio Paoli del Centro de Bellas Artes (CBA) de Santurce.

Durante las pasadas semanas, cientos de familias, niños y adultos se dieron cita para disfrutar de la divertida historia. Con humor, color y grandes números musicales, la producción transportó al público al pantano más llamativo del teatro puertorriqueño, al demostrar que los cuentos también pueden tener un toque irreverente, tierno y profundamente humano.

Bajo la dirección de Marcos Santana y la producción de BAS Entertainment, esta versión teatral del clásico animado de DreamWorks se destacó por su impresionante nivel artístico y técnico. El elenco de actores y actrices fue el idóneo para la puesta en escena, ya que exponen su talento al máximo.

Este grupo de actores está encabezado por Juan Pablo Díaz en el papel de “Shrek”, Yeidimar Ramos como “Fiona” y Jasond Calderón como el inolvidable “Burro”, conquistó al público con su carisma y energía. Completaron el cuadro actoral figuras como Julián Gilormini (Lord Farquaad), Wanda Sais (Gingy), Luis Obed (Pinocho) y Marileyda (la Dragona), además de contar con sobre de 25 personajes de cuentos en escena y una impresionante orquesta de 16 músicos.

El actor Juan Pablo Díaz dara vida a Shrek en la producción “Shrek: El musical” que estrena este viernes en el Centro de Bellas Artes (CBA) Luis A. Ferré en Santurce. El Nuevo Día tuvo acceso exclusivo durante el proceso de transformación del actor al personaje del ogro. La obra, inspirada en la exitosa película de DreamWorks y en la versión de Broadway, promete ser una experiencia que combina la nostalgia de quienes crecieron con el famoso ogro junto a una mirada puertorriqueñizada.
1 / 14 | Así es la transformación de Juan Pablo Díaz en Shrek . El actor Juan Pablo Díaz dara vida a Shrek en la producción “Shrek: El musical” que estrena este viernes en el Centro de Bellas Artes (CBA) Luis A. Ferré en Santurce. - Pablo Martínez Rodríguez

El productor de la puesta en escena, Ender Vega, destacó que “haber hecho esta producción en Puerto Rico y ver el entusiasmo del público ha sido bien gratificante. El teatro musical familiar tiene un poder único: une generaciones a través de la música, la risa y la emoción”.

El público aún tiene una última oportunidad para disfrutar de esta gran producción familiar.

Los boletos para la función final del domingo, 12 de octubre, están disponibles a través de Ticketera y en la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce.

El ogro más querido del cine saltó del mundo animado al teatro local con “Shrek: el musical”, una producción que BAS Entertainment protagonizada por Juan Pablo Díaz Carrasquillo. Basada en la película ganadora del premio Óscar, "Shrek", y el aclamado musical de Broadway galardonado con un premio Tony, la pieza conquistó el corazón de toda la familia. Más de 25 actores, actrices, bailarines y cantantes en escena llenaron la Sala de Festivales Antonio Paoli de energía, color y diversión.
1 / 8 | "Shrek: el musical" conquista a grandes y pequeños en Bellas Artes de Santurce. El ogro más querido del cine saltó del mundo animado al teatro local con “Shrek: el musical”, una producción que BAS Entertainment protagonizada por Juan Pablo Díaz Carrasquillo. - Suministrada
Tags
ShrekCentro de Bellas ArtesSanturceJuan Pablo Díaz Carrasquillo
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 7 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: