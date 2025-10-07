Shrek: el musical se despide de la cartelera local

Luego de seis exitosas funciones a casa llena y con una puesta en escena de excelencia, “Shrek: el musical” se despedirá de las tablas del país.

La producción que resulta un imperdible teatral para los aficionados al teatro musical o para los fanáticos del ogro más famoso en la historia llegará a su fin el domingo, 12 de octubre, a las 4:00 p.m., en la Sala de Festivales Antonio Paoli del Centro de Bellas Artes (CBA) de Santurce.

Durante las pasadas semanas, cientos de familias, niños y adultos se dieron cita para disfrutar de la divertida historia. Con humor, color y grandes números musicales, la producción transportó al público al pantano más llamativo del teatro puertorriqueño, al demostrar que los cuentos también pueden tener un toque irreverente, tierno y profundamente humano.

Bajo la dirección de Marcos Santana y la producción de BAS Entertainment, esta versión teatral del clásico animado de DreamWorks se destacó por su impresionante nivel artístico y técnico. El elenco de actores y actrices fue el idóneo para la puesta en escena, ya que exponen su talento al máximo.

Este grupo de actores está encabezado por Juan Pablo Díaz en el papel de “Shrek”, Yeidimar Ramos como “Fiona” y Jasond Calderón como el inolvidable “Burro”, conquistó al público con su carisma y energía. Completaron el cuadro actoral figuras como Julián Gilormini (Lord Farquaad), Wanda Sais (Gingy), Luis Obed (Pinocho) y Marileyda (la Dragona), además de contar con sobre de 25 personajes de cuentos en escena y una impresionante orquesta de 16 músicos.

El productor de la puesta en escena, Ender Vega, destacó que “haber hecho esta producción en Puerto Rico y ver el entusiasmo del público ha sido bien gratificante. El teatro musical familiar tiene un poder único: une generaciones a través de la música, la risa y la emoción”.

El público aún tiene una última oportunidad para disfrutar de esta gran producción familiar.

Los boletos para la función final del domingo, 12 de octubre, están disponibles a través de Ticketera y en la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce.