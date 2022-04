Como parte del cierre del Primer Congreso Internacional de Escritores, se presentó el libro “Dominicanos”, de Pedro Antonio Valdez y el escritor y guionista mexicano Guillermo Arriaga ofreció una conferencia llamada “Novela, cine: el arte de contar”.

Para presentar su libro, Valdez sostuvo un diálogo con el profesor, traductor y escritor, Alejandro Álvarez Nieves, quien de inicio mencionó su admiración hacia el autor nacido en La Vega, República Dominicana.

“Dominicanos” es un compendio de 10 cuentos que retrata la realidad de los hombres en la hermana isla caribeña.

“Los relatos están escritos con la prosa que caracteriza a Pedro Antonio Valdez... Son unas historias muy variadas tanto en época como en espacio”, adelantó Álvarez Nieves, quien hizo reír a los presentes mientras ofreció un breve resumen de cada cuento.

Pedro Antonio Valdez expllicó como los personajes de sus cuentos siempre nacen de alguien que ha conocido. (Suministrada)

Durante la charla, ambos escritores intercambiaron impresiones sobre las similitudes entre los dominicanos y los habitantes de otras islas caribeñas.

“La isla es portátil. Cuba es portátil, Santo Domingo, Haití es portátil. No sé si otros lugares lo son, pero cuando los dominicanos se van a Washington Heights (Nueva York), hacen una extensión de la isla. Encuentras la música y la comida. La isla no se abandona nunca. Súmale a eso lo parecido que somos los cubanos, los dominicanos y los puertorriqueños. Por eso cuando nos juntamos por ahí, tenemos una buena química”, opinó Valdez.

El escritor dominicano leyó el cuento “Carretera en el polvo”, que cierra el libro, pero no pudo terminarlo porque le embargó la emoción.

“Ese cuento me toca mucho porque son de las pocas historias que le cuentan a uno para que uno las cuente porque son verdad”, dijo el autor.

Valdez destacó que sus personajes tienden a estar inspirados en personas reales.

“A mí los personajes me salen mucho de carne y hueso. Cuando estoy armando una historia y creando personajes lo construyo en base a gente real, pero por sus personalidades, no me veo reflejados en ellos”, apuntó.

Valdez es escritor, editor, educador e investigador que se ha destacado en el cuento y la novela, y es coautor de “Los nuevos caníbales: antología de la más reciente cuentística del Caribe hispano”, premiada por el PEN Club de Puerto Rico como Mejor Antología de Cuento.

También tiene a su haber obras como “Papeles de Astarot”, ganadora de Premio Nacional de Cuento en 1992; “Bachata del ángel caído”, galardonada en 1999 con el Premio Nacional de Novela; “Naturaleza muerta”, merecedora del Premio de Literatura, Universidad Central del Este en 2002; y “Carnaval de Sodoma”, Premio Nacional de Novel en el 2002, entre muchas otras.

El arte de contar historias

Cuando de narrar historias se trata, Guillermo Arriaga se posiciona entre los latinoamericanos más reconocidos.

“Un libro nunca se termina de escribir, solo se publica”, dijo a los presentes el también guionista, productor y director cinematográfico.

Entre sus trabajos más aclamados se encuentran los guiones de películas como “Amores perros”, “21 Grams”, “Babel” (nominada al premio Oscar), “Los tres entierros de Melquiades Estrada” y “The Burning Plain”. Además, en el 2020 su novela “Salvar el fuego” ganó el Premio Alfaguara.

Guillermo Arriaga es autor de guiones de películas como “Amores perros”, “21 Grams”, “Babel” (nominada al premio Oscar), “Los tres entierros de Melquiades Estrada” y “The Burning Plain”. Además, en el 2020 su novela “Salvar el fuego” ganó el Premio Alfaguara. suministrada (Suministrada)

Toda esta experiencia se vio reflejada en la conferencia “Novela, cine: el arte de contar”, con la que Arriaga logró mantener la atención del público que se dio cita.

La primera interrogante que compartió fue, ¿qué hace que un tipo escriba un libro?

“Es una pregunta que imagino que la mayoría de los escritores se hacen”, dijo.

Manteniendo a la audiencia atenta, Arriaga habló que escribir remite al acto de la cacería de antiguas civilizaciones. Quienes no iban esperaban a los cazadores para escuchar sus relatos.

“A partir de ahí, empezaron a aderezar la historia. A partir de agregar estos elementos se fue creando la mitología”, explicó.

Para Arriaga, un gran libro empuja a quien lo lee a mirar a otros lugares.

“Los que contamos historias, y esto creo que lo compartirá conmigo cualquier escritor que hay aquí, si no lo hacemos se nos quedan en la garganta, se oxidan”, añadió.

Además, enfatizó la importancia que tuvo el arte durante la pandemia, cuando les dio a las personas confinadas en sus hogares una oportunidad -a través de los libros y la televisión- de despejarse.

Durante poco más de una hora de amena charla, Arriaga habló sobre los retos a los que se enfrentan los escritores y exhortó a la audiencia a no dejarse llevar por las experiencias o las críticas negativas. Por el contrario, reflexionó sobre la importancia de persistir.

“La ilusión de un autor es hacerlos ver donde no querían ver. Hay lugares a los que nos resistimos a ver... Eso es lo que nos hacen ver las obras”, indicó.

El Primer Congreso de Escritores Internacionales culminó con un saldo de 21 presentaciones variadas entre conferencias, diálogos, debates y presentaciones de libros. Por tres días, el evento celebrado en el Centro de Bellas Artes de Caguas, contó con una gran cantidad de escritores hispanos de fama internacional y con un público que apoyó este gran esfuerzo por destacar el arte de la palabra.

El evento, dedicado a Norberto González -importante figura en el mundo del libro en Puerto Rico y quien falleció el pasado año- contó con la Mayra Santos Febres, Mayra Montero, Eduardo Lalo, Tere Dávila, José Borges, Arlene Carballo, Luis Negrón y Magali García Ramis, de Puerto Rico; Rosa Montero, Chiqui Fabregat, Javier Sagarna, de España; Marcelo Luján, de Argentina; Karla Suárez, de Cuba; Pilar Quintana, de Colombia; Iván Thays, de Perú; Pedro Antonio Valdéz, de República Dominicana; y Guillermo Arriaga, de México.