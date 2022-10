La escuela de Artes, Diseño e Industrias Creativas de la Universidad del Sagrado Corazón invita a la primera edición de “El Cruce”, evento multidisciplinario dedicado a exponer el talento universitario y en general con colaboraciones de artistas universitarios y empresarios de Santurce.

La actividad se celebrará hoy, 19 de octubre de 2022, frente al Café Sagrado de la Universidad, en Santurce, desde las 4:00 p.m. Habrá exhibidores con proyectos de diseño, artes visuales y emprendimientos creativos.

El itinerario de presentaciones artísticas incluye la participación de DJ Sergio, la poeta Ana Marchena, el artista de pop-rock urbano Morfy, un jameo de estudiantes de Danza, Música y Artes Visuales, poesía y narración con estudiantes de Escritura Creativa y un espacio musical al son de salsa con el cantante Ricardo Colón y Jesús Algarín como artista invitado.

La noche cerrará con la presentación del documental sobre Rafael Cancel Miranda “I’m not sorry for what I did” y un espacio de preguntas y respuestas con la familia de esta importante figura nacional, gestado por el Programa de Cine de la Universidad.

“Desde su concepción, la Escuela de Artes, Diseño e Industrias Creativas, ha sido un espacio donde colaboran todas las disciplinas del sector creativo. Nos enorgullece poder abrir al público general una experiencia que muestre el espíritu de nuestra Escuela”, expresó Javier Hernandez Acosta, decano de la Escuela.

El evento es libre de costo y apto para toda la familia. Los asistentes pueden traer sillas y ocupar los distintos espacios al aire libre.