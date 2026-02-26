UPR de Río Piedras celebrará la quinta edición de la Cumbre Afro

Del 16 al 20 de marzo de 2026, la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPRRP), será sede de la quinta edición de la Cumbre Internacional de Afrodescendencia (Cumbre Afro), un espacio de encuentro, reflexión y celebración de los saberes, las artes y las prácticas vivas de las comunidades afrodescendientes del Caribe, Latinoamérica y sus diásporas.

Este año se dedicará a la académica e investigadora Miriam Jiménez Román, en reconocimiento por su rescate, justa valoración y aportaciones en el estudio de la historia afrodescendiente en la diáspora.

“Es un año importante para la historia de la afrodescendencia por los retos y cambios de discurso a niveles oficiales en lo relativo a derechos humanos, derechos de los inmigrantes, de las personas género disidentes y derechos de las comunidades racializadas”, sostuvo la investigadora principal del Centro de Investigación y Archivo Digital en Afrodescendencia (PRAFRO), escritora y catedrática Mayra Santos Febres.

Por su parte, la doctora Angélica Varela Llavona, rectora de la UPRRP, afirmó que “la celebración de la quinta edición de la Cumbre Internacional de Afrodescendencia reafirma nuestro compromiso indeclinable con la justicia histórica, la diversidad cultural y la producción de conocimiento desde y para nuestras comunidades”.

PUBLICIDAD

“Que esta edición esté dedicada —agregó— a la memoria y legado de Miriam Jiménez Román reviste un significado profundo. Su labor intelectual fue esencial para el rescate, la justa valoración y la visibilización de la historia y las identidades afrodescendientes en la diáspora. Como universidad pública, asumimos la responsabilidad de propiciar estos encuentros que amplían horizontes, interpelan conciencias y celebran la riqueza de nuestras raíces. La Cumbre Afro no es solo un evento académico; es un acto de afirmación, memoria y futuro compartido”.

El eje temático de la Cumbre Afro 2026, “Humanismos negros: somos raíz y futuro”, parte de una reflexión profunda sobre los procesos históricos de racialización y racismo sistémico, entendidos como proyectos de deshumanización que persisten más allá de la abolición de la esclavitud. Estos legados continúan manifestándose en narrativas, instituciones, políticas públicas y dinámicas cotidianas que marginalizan las múltiples expresiones de humanidad de las personas racializadas.

Por esto, desde el Centro PRAFRO, productores de la Cumbre Afro, se insiste en la calidad de “humanos”, y extienden una invitación a todas las personas comprometidas con la equidad social y existencial a sus diálogos y encuentros donde se discutirá el rol de las “humanidades” para combatir la deshumanización de las comunidades y pueblos negros del planeta.

Para la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, “la Universidad de Puerto Rico reafirma su compromiso con la educación, la cultura y la promoción del conocimiento a través de iniciativas académicas que amplían el intercambio de ideas y la reflexión. Espacios como la Cumbre Afro fortalecen la misión universitaria de fomentar el análisis crítico y el estudio de nuestra historia desde una perspectiva académica y formativa”.

PUBLICIDAD

A lo largo de sus cuatro ediciones previas, la Cumbre Afro se ha consolidado como una plataforma digna y necesaria para artistas, pensadores, investigadores, creadores y generadores de conocimiento afrocentrado provenientes de países como Ecuador, Perú, México, República Dominicana, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Nigeria, Sudáfrica, diversas diásporas africanas en Europa y el Sur Global, así como de Puerto Rico.

“Uno de nuestros más grandes logros a celebrar durante la Cumbre, es la presentación de nuestro Archivo Virtual Afro de Centro PRAFRO, herramienta justa y necesaria para investigadores de la afrodescendencia de todo el hemisferio. Nuestro Archivo Virtual estará disponible a partir del 16 de marzo, en el repositorio de la UPR y en DLOC- Biblioteca Digital del Caribe”, agregó Santos Febres.

Además esta cumbre se suma a la celebración global del centenario de Franz Fanon, filósofo martiniqués que define la racialización y la negritud como un estado de “no-ser”, que niega la humanidad desde las instituciones y circuitos de existencia oficiales y normalizados.

El evento inaugural de la Cumbre Afro será el lunes, 16 de marzo, a las 8:00 a.m., en el Anfiteatro 1 de la Facultad de Estudios Generales del Recinto de Río Piedras de la UPR. El programa de actividades gratuitas contará con paneles, presentaciones de libros, charlas magistrales, foros de discusión, talleres antirracistas, exposiciones de arte, cine foros, y un mercado afro, entre otros. Asimismo se llevarán a cabo actividades paralelas en los Anfiteatros 2, 3 y 4 de la mencionada facultad.

Como parte de su programación especial, se celebrará, la presentación oficial del Archivo PRAFRO, el primer archivo negro del archipiélago, enfocado en investigaciones sobre afrodescendencia y raza en áreas como Humanidades, Historia, Literatura, Arte, Ley y Derecho. También la publicación del número primaveral de la Afro-Hispanic Review, revista académica de literatura y cultura afro-hispánica publicada por la Universidad de Vanderbilt, así como la primera proyección en Puerto Rico de la película dominico-haitiana Sugar Island, de Johanné Gómez Terrero, ganadora del premio a Mejor Largometraje Internacional en el 16.º Puerto Rico Film Festival y finalista a Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya, entre otras actividades.

PUBLICIDAD