El velorio del pintor y poeta, Elizam Escobar Ortiz será el jueves, 21 de enero de 4:00 p.m. a 7:00 p.m. en la Casa de los Contrafuertes, calle San Sebastián en el Viejo San Juan.

La información de las exequias fue confirmada hoy a través de un comunicado enviado por su compañera Yolanda Guerrios.

“En cumplimiento con un permiso otorgado para la celebración del velatorio, es necesario seguir todos los protocolos del cumplimiento de las estrictas medidas para la prevención del COVID-19”, lee el escrito.

El artista puertorriqueño y exprisionero falleció el pasado 15 de enero a los 71 años, tras complicaciones de salud, según publicaciones de amigos y colegas en las redes sociales.

A principios del 2016 a Escobar le diagnosticaron un cáncer en el área paranasal y en la cavidad nasal, del que fue operado.

Escobar se destacó en el campo del arte como pintor, poeta y profesor de arte. En el ámbito político fue un defensor incansable en busca de la independencia de Puerto Rico. Su vida fue una lucha constante a través de reclamos de justicia para la sociedad.

Fue miembro de un movimiento clandestino puertorriqueño que luchaba por la independencia de Puerto Rico, Escobar fue sentenciado a prisión en 1980 por el gobierno de Estados Unidos, acusado por conspiración sediciosa. Estuvo preso por 19 años, siendo excarcelado en 1999.

En una entrevista publicada en El Nuevo Día en el 2016 reiteró que nunca se arrepintió de luchar por la independencia del país.

Escobar argumentó en contra del uso del arte como propaganda política y estuvo a favor de la autonomía artística. (2018) (Archivo)

Sus pinturas se han exhibido en Nueva York, Chicago, Filadelfia y en el Instituto de Cultura Puertorriqueña. (2016) (LUIS ALCALA DEL OLMO)

Mural en honor a Elizam Escobar que se exhibió durante "La Campechada" del año 2016. (LUIS ALCALA DEL OLMO)

Durante sus últimos años vida, el artista fungió como decano del Departamento de Pintura de la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico. En la foto, junto a Antonio Martorell e Ivonne Maria Marcial. (2014) (Archivo)

El artista cumplió una larga pena de prisión tras ser declarado culpable cuando era miembro de las FALN. (2013) (Archivo)

En la foto, lo acompañan Ivelisse Jiménez y Teofilo Torres durante el acto inaugural de Cine MAPR 2012. (Archivo)

Junto a la artista Irene Esteves en la apertura de la exposición "Líricas" de la Fundación Ángel Ramos en 2013. (Archivo)

Escobar se destacó por ser un teórico del arte , poeta, artista visual y escritor puertorriqueño. La imagen, del 2007, fue capturada durante el aniversario 40 de Galería Petrus junto a la exgobernadora Sila Calderón y Sylvia Villafañe. (Archivo)

De niño, el nacido en Ponce, siempre le gustó dibujar y pintar. Después de graduarse de la escuela secundaria, se matriculó y asistió a la Universidad de Puerto Rico para continuar sus estudios artísticos. (2010) (Archivo)

En 2016 "La Campechada", celebración en honor a José Campeche , pintor puertorriqueño del siglo XVIII, considerado uno de los pintores más importantes de su época, estuvo dedicada a Elizam Escobar. (Archivo) Facebook

“No, no me arrepiento. Al contrario, lo haría mejor. Pero obviamente cada momento histórico tiene su demanda. En algún otro foro me preguntaron si yo lo haría de nuevo y lo que dije es que yo creo que cada época histórica tiene sus contradicciones y sus demandas. En la época en la que yo participé de la lucha armada clandestina, eso era para mí importante, significativo y necesario porque había un movimiento de derecha que estaba asesinando independentistas, obreros, quemando periódicos… Y aquí siempre hemos mantenido una lucha armada, desde los indios hasta ahora. Pero, por ejemplo, en el momento en que llegué a Puerto Rico (en 1999) la lucha principal era contra la Marina en Vieques y la lucha era resistencia pacífica. Y nosotros respetábamos y defendíamos ese tipo de lucha. Pero en cualquier momento, cuando haya una necesidad distinta, pues uno tiene que ser creativo”, sentenció en aquel entonces.