El Distrito T-Mobile cambió su típico color magenta por un caparazón de azul.

Decenas de artistas y personalidades desfilaron ayer por una alfombra de ese mismo color como parte de un evento único en la historia del cine en Puerto Rico. Se trataba del estreno de “Blue Beetle”, la primera gran producción de superhéroes dirigida por un puertorriqueño.

El Caribbean Cinemas del Distrito recibió a un sinnúmero de personas invitadas al exclusivo evento. Entre los presentes se destacó la presencia del director Ángel Manuel Soto, quien llegó acompañado de su esposa, sus padres y sus suegros.

Varios artistas musicales y personalidades televisivas también llegaron hasta el histórico estreno. Soto se mostró muy emocionado y alegre durante el evento y expresó gran orgullo de poder presentar su película en la isla, consciente de lo que su gesta puede representar para otros cineastas puertorriqueños.

”Yo espero que mi historia sirva para demostrar que se puede lograr. No solamente por la pasión que tienen los cineastas, porque me consta que la pasión la tienen. Quizás para que las personas que están allá arriba en el poder, vean que si se apuesta al talento, quizás podemos hacer cosas grandes. Pero hay que creer en los locales, no en los de afuera”, sostuvo el cineasta.

”Blue Beetle” cuenta la historia de Jaime Reyes, un joven latino que adquiere superpoderes y debe enfrentarse a la realidad de ser un héroe y las responsabilidades que eso conlleva. La película llegará a cines el 18 de agosto.