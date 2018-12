El cantante Cristian Castro supo salir al paso de la polémica desatada luego de que su exesposa, Gabriela Bo, asegurara que al cantante mexicano le gusta tomar la leche en biberón y que era frecuente que le pidiera a sus empleadas domésticas que le preparan uno antes de irse a dormir.

Y lejos de sentir pena al ser cuestionado al respecto, dijo en tono relajado y con toda naturalidad que sí, le encantan todavía los biberones.

"Bueno, la verdad es que me gusta mucho sentir cosas que sentía cuando era niño y que me gustaban mucho de niño, como a todos los varones supongo, que nos callamos muchas cosas porque queremos ser grandes y que no nos digan 'ay que niñito, eres un bobito'", declaró el intérprete de "El gallito feliz" en el programa "El Gordo y la Flaca", que se transmite por la cadena hispana Univision.

Con la simpatía que lo caracteriza, el hijo de la actriz Verónica Castro dijo no tener pena por hablar de sus gustos personales.

"A mí no me importa, me da por hacer cositas así... No es que siempre estoy tomando leche de biberón, puedo a veces agarrar el biberón y decir 'qué rico'", declaró el intérprete de "Azul".

Crisitan estuvo como invitado en el programa de Univision, donde además de cantar, se tomó algunas fotos con Raúl de Molina y Clarissa Molina.

Así es como el mexicano salió adelante de los rumores que se desataron luego de que su exesposa Gabriela Bo, declarara a la televisión argentina que durante el tiempo que estuvo casada con Crisitan, éste le pedía a sus empleadas domésticas que le prepararan su biberón con leche.

“Se lo preparaba una mujer que trabajaba en la casa. Es que él tenía muchas cosas para niños en la casa porque iban sus sobrinos a quedarse. Y era un vasito con el chupón", explicó Bo al programa “Hay que ver” del Canal Nueve de Argentina.

La modelo uruguaya fue entrevistada en septiembre pasado, y desde esa fecha surgió la incógnita si era cierto que al mexicano le gusta todavía tomar en biberón.

Bo y Castro se casaron en marzo del 2003, solo dos meses después de conocerse en Punta del Este. Su matrimonio duró poco más de un año.