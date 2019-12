Durante la década de los 90 se rumoraba que Cristian Castro y Luis Miguel tenían una fuerte enemistad, aunque nunca se supo por qué ambos cantantes se distanciaron, sino hasta ahora que el hijo de Verónica Castro reveló con lujo de detalles qué fue lo que realmente pasó entre ellos.

Fue durante una entrevista con el programa “Podemos Hablar”, que Cristian reveló su sentir sobre este conflicto y señaló: “No somos amigos porque él no ha querido (Luis Miguel). Fuimos amigos en un momento muy lindo, donde íbamos a andar en jetsky todo esto. La verdad es que me decepcionó un poco su personalidad”.

Pero eso no fue todo, Castro señaló que el intérprete de “Culpable o no” se entrometió en una relación que Cristian mantuvo con Daisy Fuentes en 1994 y reveló: “Yo estaba saliendo con una chica. Me decepcionó un poco porque vino a meterse. Eso fue lo que nos distanció. A mí no de él, yo lo dejé meterse, porque lo quiero mucho”.

Y agregó: “La empezó a enamorar, le empezó a hablar y ella me lo decía. Yo sentí que era un hermano, Luis Miguel, y que realmente le gustaba. Así que le dije a Daisy: ‘Lo mejor es que pruebes con este chico, porque realmente es mi hermano’”.

Además el nombrado "Gallito Feliz" también aseguró que, en todo caso, el que debería de sentir algún tipo de resentimiento es él: “A partir de ahí él se hace el ofendido, cuando yo realmente era el que tenía la ropa dentro de la casa de Daisy. Yo debería estar molesto”.