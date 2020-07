La animadora, actriz y cantante Dagmar Rivera está "feliz, feliz, feliz"… Así lo expresó y repitió emocionada hoy, domingo, luego de publicar en su cuenta de Twitter e Instagram que mañana, lunes, regresa de forma virtual al programa "Día a Día" a la 1:00 p.m., que se trasmite por Telemundo y que anima junto Raymond Arrieta.

Hace más de tres meses que la cantante no aparecía en el programa, aunque sí se presentaba -también de forma virtual- en el segmento de la Escuelita, en el que hace el papel de Dagmarita.

“Desde antes de la cuarentena dejé de ir al programa por órdenes médicas. Soy sobreviviente de cáncer y tengo mi sistema inmunológico comprometido, además solo tengo un pulmón. A mi me quitaron el pulmón derecho y esta condición (coronavirus) ataca precisamente los pulmones. Así que el riesgo para mí es más alto”, comentó la artista, quien destacó que poder grabar desde su casa es la mejor manera que tiene para cuidarse ella y a sus compañeros.

“Yo preparé en mi casa un cuarto para que se viera bonito y adquirí cosas que me van a ayudar a que el sonido sea bueno, que el video se vea bien. Ha sido divertido y una alegría trabajar en esto que, por lo menos, de forma virtual yo pueda no solamente compartir con mis compañeros, pero también con el público que tanto extraño y que tanto deseo poder conectarme con ellos”, agregó al tiempo que señaló ya llevan más de una década al aire “con el apoyo y el cariño del público que, en nuestro horario, estamos número uno”.

Resaltó que se trata de un programa de pueblo en el que llevan entretenimiento, comedia e información. “Tenemos de todo un poco con un programa muy variado, divertido, ameno y donde también tienes la oportunidad de ganar dinero”.

Con voz entrecortada por la emoción Dagmar dijo que su cuenta de Instagram ya tiene más de 1,000 comentarios de personas que se alegran de que vuelva a estar en el programa. “Le agradezco al pueblo el amor y cariño que me tienen y las cosas que me dicen, la verdad que me han hecho el día. Así que mañana lunes voy con más fuerzas, más alegría y más esperanzas de que todo esto termine y podamos regresar a normalidad”.