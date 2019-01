"Un linchamiento público", así es como la familia del "Rey del Pop" ha calificado el documental titulado "Leaving Neverland", que se estrenó en HBO y habla sobre los presuentos abusos de Michael Jackson contra menores.

El documental, presentado en el Festival de Sundance y de cuatro horas de duración, plasma los testimonios de Wade Robson y James Safechuck, dos presuntas víctimas del fallecido cantante estadounidense.

Según el documental, Robson y Safechuck sufrieron acoso y abuso sexual por parte del cantante pop, cuando eran niños, sin precisar la edad. Ahora son dos hombres que rebasan los 30 años.

De acuerdo a los testimonios de las supuestas víctimas eran unos niños cuando sufrieron los supusetos abusos sexuales mientras visitaban el rancho "Neverland", propiedad del artista y ubicado en Santa Bárbara, California.

"Cada vez que estábamos juntos, ocurría... empezó con toqueteos, después pasó a besarme, a besos con lengua, y después a sexo oral", asegura en el documental.

Según Robson, el cantante se mostraba desnudo delante de él y se masturbaba.

Algo que la familia del astro ha negado, por lo que han salido en su defensa.

“Estamos furiosos con los medios que, sin ninguna prueba o evidencia física han elegido creer la palabra de dos mentirosos confesos por encima de la palabra de cientos de familia y amigos alrededor del mundo que pasaron tiempo con Michael Jackson -muchos de ellos en [el rancho de] Neverland- y experimentaron su legendaria amabilidad y su generosidad global”, destaca un comunicado de la familia Jackson, que retomó la revista Rolling Stone.

“A la gente siempre le ha gustado ir en contra de Michael. Era un blanco fácil porque era único. Pero él ya estuvo bajo una investigación que concluyó en una redada en Neverland y sus otras propiedades y fue llevado a un tribunal donde se le declaró completamente inocente”, destaca el documento.

Además, la familia del "Rey del Pop" advierte que no se quedarán callados ante las injusticias y mentiras que enturbien la imagen de Michael Jackson.

“No nos quedaremos sentados para dejar que el linchamiento público continúe” precisa el comunicado.

"Michael no está aquí para defenderse, de lo contrario no se hubieran hecho estas acusaciones", asegura la familia del cantante.

El trabajo por si solo ha generado controversia también en los expertos. Para David Ehlrich, crítico de cine de Indie Wire, fue suficiente ver solo una parte del documental para expresar su rechazo por la supuesta conducta inapropiada de Jackson.

“Estamos en el intermedio del documental de cuatro horas de Michael Jackson y ya necesito como 400 duchas para poder sentirme limpio de nuevo”, indicó el especialista, publicó la revista People en Español.

“Cuando vean el documental de Michael Jackson no podrán escuchar su música de la misma manera. Es más, puede que nunca quieran volver a escuchar su música”, aseguró Ehlrich.

After seeing #LeavingNeverland, you’ll never listen to Michael Jackson the same way again. In fact, you may never listen to Michael Jackson again at all. @davidehrlich reviews: https://t.co/Ti1UK0eDBT #Sundance pic.twitter.com/3kvqNQTpcJ