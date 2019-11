Muchos han sido los rumores en torno a la muerte de José José, pero una más de las incógnitas fue resuelta luego de que se diera a conocer la llamada que sostuvieron Sarita, José Joel y Marysol Sosa, minutos después de que su padre falleciera en un hospital de Miami.

El programa Chisme No Like fue el encargado de filtrar este audio en el que se puede escuchar la conversación entre los tres hijos del fallecido cantante, en la que Joel toma protagonismo, mientras discute con Sarita, quien está llorando y comienza a darles información de lo que ocurrió con su papá.

En un fragmento de la conversación, que circula en redes sociales, el hijo mayor de José José le pide a la joven que “no hagan una tontería”, haciendo referencia a que no fueran a tomar una decisión errónea con el cuerpo del cantante, lo que provoca la molestia de Sarita, quien contesta: “¿Cómo crees que haríamos algo? Ni siquiera sé lo que está pasando”.

En la discusión también se escucha a la hija menor del cantante decir: “Si me van a gritar, olvídenlo”, luego de que Joel y Marysol le reprocharan que no les diera información sobre su padre y que años atrás mantuvieran en total hermetismo todo lo referente al cantante.

En otra de las partes del audio, Sarita les pide a sus hermanos que sólo ellos acudan a Miami y que no traigan a nadie más, incluso les recalca: “Sólo ustedes dos. Sólo nosotros tres. No quiero repetirlo”, dejando muy claro que no quiere que intervengan terceros ni la prensa.

Al final, Marysol y su hermano le reclaman a la joven el por qué se desapareció y además le piden explicaciones sobre la actitud de su padre, a lo que la joven les contesta: “¿De verdad van a empezar?”, lo que provoca que Joel vuelva a arremeter contra ella, además de exigirle que no maneje las cosas en secreto, y que lleguen a un acuerdo por que el señor (refiriéndose a su padre) ya murió y saber lo que van a hacer.