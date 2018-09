Luego de que se difundiera la acusación de Jimmy Bennett contra Asia Argento, el actor estadounidense apareció por primera vez en un medio de comunicación para reiterar sus señalamientos contra la actriz y directora italiana.

"Sí, Asia Argento me violó", afirmó Bennett en exclusiva a las cámaras del programa Non è l'Arena, de la cadena italiana La7.

Fue en agosto pasado cuando el actor dio a conocer a través del diario estadounidense The New York Times que la directora abusó sexualmente de él, en el 2013, cuando él era todavía menor de edad.

De acuerdo a lo declarado por el actor, el presunto abuso sexual ocurrió en un hotel de California, cuando la italiana tenía 37 años y él 17.

Bennett dijo a Non è l'Arena que él siempre había mantenido una buena relación con la actriz y directora italiana.

Recordó que en el 2004 trabajó con Argento en la cinta "The Heart Is Deceitful Above All Things", donde él hacía el papel de su hijo.

Destacó que a partir de ahí, él siempre la consideró como una "segunda madre".

"Ese fue el sentimiento que nos unió desde el primer día. Nuestra relación siempre fue muy cercana. Nuestra relación era especial", aseguró el actor, que ahora tiene 22 años.

El joven actor precisó que la relación entre él y Argento se mantuvo a través de email, pero que en el 2013 recibió un mensaje de la directora italiana, pidiéndole que se reunieran porque tenía un proyecto y quería que él participara.

Así que él emocionado acudió a la cita el 9 de mayo del 2013 al hotel Ritz Carlton, en California, acompañado de un amigo, pero no reveló su identidad.

Bennett dijo que su amigo terminó retirándose de la habitación porque Asia lo hizo sentir como "un intruso".

Cuando quedaron solos, aseguró el actor, Argento le ofreció una copa de vino y luego comenzó a besarlo, y terminó empujándolo a la cama. Estando ahí, ella comenzó a bajarle los pantalones, declaró Bennett a la cadena italiana.

Sin titubeos, el joven actor comparó a Argento con el denostado cineasta estadounidense Harvey Weinstein, quien ha sido acusado por decenas de mujeres de acoso y abuso sexual.

"Hay una perfecta correspondencia entre el esquema usado por Asia y el esquema de Weinstein. También Asia abusó de su poder", aseguró el actor, quien ha decidido aparecer ante los medios de comunicación tras la denuncia contra la italiana.

Argento fue una de las principales impulsoras del movimiento #Metoo que surgió tras las decenas de denuncias contra Weinstein. Ella misma dijo haber sido víctima del cineasta.

Luego de que se diera a conocer la acusación en su contra, Argento rechazó que haya abusado del joven actor.

Aseguró que nunca tuvo una relación con Bennett.

Tras esas declaraciones, el sitio TMZ publicó unas imágenes comprometedoras, donde ambos aparecen en una cama.

Asia Argento denies having a sexual relationship with 17-year-old Jimmy Bennett but this photo and other receipts prove there's much, much more to this story: https://t.co/woPPLdt3e1 pic.twitter.com/NKMjj1UMGe — TMZ (@TMZ) 22 de agosto de 2018

Lo que sí reconoció Argento es que el fallecido chef Anthony Bourdain, quien era su pareja, ofreció pagar a Bennett $380,000 para que no hiciera público el presunto abuso sexual.

Sin embargo, esa deuda no logró saldarse, ya que Bourdain fue encontrado muerto en la habitación de un hotel en Francia, en junio pasado. Las autoridades informaron que se trató de un suicidio.