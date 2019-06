Tras la difusión de la noticia sobre la muerte de la actriz Edith González, quien falleció a los 54 años tras perder la batalla contra el cáncer de ovario, las condolencias de varios famosos se hicieron presentes a través de diferentes redes.

Y es que la actriz mexicana formó una gran amistad con varios famosos, y una de ellas fue Christian Bach, a quien el pasado 1 de marzo le había dedicado un mensaje, tras su fallecimiento.

“La conocí cuando recién llegó a México, nos vimos y supimos que éramos las hermanas que la vida no nos pudo dar. Cada viaje que hacía, abría su maleta para ver que regalo me había traído, lloramos la muerte de mi padre, reñíamos como hermanas, reímos y reímos tanto que incluso nos prohibieron trabajar juntas. Compartimos experiencias y secretos como madre e hija! Nuestro último trabajo fue curiosamente en la primera película que he producido “Deseo” en la que una vez mas demuestra su talento y gran inteligencia”.

“Christian era especial, especialmente hermosa y amiga de sus amigos. Tienes siempre un lugar importante en mi corazón. Me enseñaste cosas prácticas de la vida, del medio artístico y en varias ocasiones luchamos juntas contra la adversidad. Mis oraciones con tu familia, te van a extrañar tanto, tanto, especialmente Humberto (Zurita). Besos hasta el cielo”, finalizó Edith con su mensaje en esa ocasión.

Fue en 1979 durante la grabación de la telenovela "Los ricos también lloran" cuando estas dos actrices se conocieron, incluso se cuidaban cuando salían con sus parejas.

Cuando Christian Bach y su entonces novio, el actor Humberto Zurita decidieron contraer nupcias, la actriz se sintió ofendida, ya que fueron invitados varios famosos, pero Edith no fue requerida, por lo cual, mantuvo su distancia durante muchos años.

✉ Email La actriz mexicana Edith González falleció a consecuencia del cáncer de ovario que padecía. (GFR Media)

La actriz acaparó por meses a los televidentes boricuas con su novela Doña Bárbara. (GFR Media)

"La Güera" como se le conocía tenía 54 años. (GFR Media)

La actriz nació el 10 de diciembre de 1964 en Monterrey, México. (GFR Media) (ELNUEVODIA.COM)

Christian Meier protagonizó junto a Edith González la novela Doña Bárbara en en 2008. (GFR Media)

En el 2002, la actriz visitó la isla para promocionar su telenovela Salomé. (GFR Media)

De las últimas novelas en las que participó la actriz se encuentra Vivir a destiempo en el 2013. (GFR Media)

En el 2004, Jaime Camil, Edith González y Gabriel Soto protagonizaron Mujer de madera. (GFR Media) (ELNUEVODIA.COM)

En el 2016, la actriz reveló que padecía de cáncer de ovario. Tras el anuncio se retiró por un tiempo de los escenarios. (GFR Media) (ELNUEVODIA.COM)

Estudió actuación en Londres, Nueva York y París. Luego cursó estudios en historia del arte y jazz. (GFR Media) (ELNUEVODIA.COM)

Rene Strickler y Edith González durante una visita a Puerto Rico. (GFR Media) (ELNUEVODIA.COM)

Edith González junto a Ludwika Paleta. (GFR Media) (ELNUEVODIA.COM)

González se casó en el 2010 con el abogado Lorenzo Lazo. (GFR Media) (ELNUEVODIA.COM)

La actriz dijo en 2017 que había vencido en cáncer de ovario. (GFR Media) (ELNUEVODIA.COM)

A la actriz le sobrevive su hija Constanza Creel González. (GFR Media) (ELNUEVODIA.COM)

En alguna ocasión, González comentó a un programa mexicano que "estaba muy ofendida y me la encontraba y me volteaba. Yo estaba muy ofendida… hasta ahora que hubo un reencuentro que fui a Miami y que fueron madrugadas y madrugadas de estar hablando".

Edith se mostró especialmente consternada ante la muerte de su amiga Christian Bach (el 26 de febrero de 2019), de quien se rumoraba, padecía una extraña enfermedad que la paralizaba, la cual nunca fue confirmada por su familia. Solo se limitaban a decir que se trataba de una dolencia en la columna vertebral.