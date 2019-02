El cantante británico, Ozzy Osbourne, quien fue ingresado a un hospital en Los Ángeles, California, la semana pasada por un cuadro de gripe que se le complicó, ha salido de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) informó su esposa y mánager Sharon Osbourne.

"Él está fuera de la UCI y lo está haciendo muy bien. Él está respirando por su cuenta”, aseguró Sharon durante su participación en el programa "The Talk", que se transmite por la cadena CBS.

Cada martes Sharon participa en "The Talk", pero la semana pasada se ausentó debido a que el músico británico ya se encontraba internado en el Hospital Keck, de la University of Southern California.

Pero ahora que regresó al foro aprovechó para agradecer al público y a los fans de Ozzy las muestras de cariño.

“Solo quiero dar las gracias a todos los que se han dirigido con buenos deseos. Él está agradecido por la respuesta que ha tenido", comentó la esposa del músico.

En una entrevista para el programa británico "Loose Women", Sharon dijo que su esposo también se encuentra triste por la cancelación de su gira "No More Tour 2" por Reino Unido y Europa.

"Está un poco triste por haber tenido que cancelar conciertos", precisó Sharon.

Aunque ya se encuentra mejor, el líder de la banda británica Black Sabbath, seguirá hospitalizado bajo observación, publicó el sitio de la revista People.

Fue la semana pasada que la propia Sharon informó a través de su cuenta de Twitter que su esposo se encontraba hospitalizado por complicaciones tras ser diagnosticado con gripe.

"Algunos de ustedes ya saben que Ozzy fue ingresado recientemente en el hospital debido a una fuerte gripe", escribió la estrella de televisión en la red social.

En ese momento, comentó que por indicaciones médicas el músico tenía que permanecer hospitalizado para su pronta recuperación.

