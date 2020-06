View this post on Instagram

Desde temprano (4:15 am) inmerso en El fascinante mundo de Nicanor. ¡Ya son dos meses! ???? . . . Awake since 4:15 am immersed in Nicanor’s Fascinating World. Two months already! #2monthsold #babyboy #amanecio #earlyriser #nin~o #bliss #agradecido #2meses #padreprimerizo #firsttimedad #blackfather #blackfathers