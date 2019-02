View this post on Instagram

Me voy a explicar: con mis tweets de hoy yo no pretendo hacer creer que soy experta en el tema de la pelea de ??. Yo simplemente estoy dando mi opinión acerca del tema. Aparentemente es una opinión controversial pq hay mucha gente que difiere de la misma. Como todos saben yo soy amante de los animales, he hecho múltiples eventos en Puerto Rico para ayudar a los animales, estoy en contra del abuso animal... me enferma. Yo entiendo que las galleras son un hábito de generaciones, que aportan a la economía, que hay gente que le encanta pero eso no cambia mi opinión de sentir que es abuso. Yo nunca voy a aceptar que el gallo de pelea nace con ese instinto, que no se les enseña, que por el contrario el animal quiere pelear a como sea. A lo mejor soy ignorante ya que yo nunca he criado gallos, pero de todas maneras no lo tolero. Para mi no es deporte, no es cultura. Y si lo es, ya es hora de educar y enseñar otro tipo de conciencia colectiva al País. Mi generación, la generación de mis padres y mis abuelos pues... ya es tarde. Ya lo tomamos como costumbre y parte de nuestra sociedad. Lo que hay que hacer es EDUCAR EDUCAR EDUCAR a los jóvenes y niños que van creciendo y quienes serán las mentes pensantes y los que dirijan a nuestra Isla en un futuro, a que sientan más respeto por los animales y no acepten, toleren, gocen ni se lucren del sufrimiento ajeno. Que ese joven pueda decir con paz en el corazón “mi familia son galleros, les encanta, hacen su dinero, lo disfrutan pero yo no lo necesito. No me gusta ver a dos animales matándose. Respeto a mis padres, pero vivo otra realidad”. Así de sencillo. Que sea un cambio orgánico y cultural. Que llegue el momento donde el Gobierno no sea quien tiene que cerrar las galleras, sino que sea la misma sociedad. Y que esos jóvenes de provecho y con educación re inventen la manera de buscar más economía para el Pais que no tenga que ver con peleas de gallos, ni de perros, ni puppy mills, ni tanta cosa absurda e inhumana que existe no tan solo en Puerto Rico sino también en el mundo entero. Yo no quiero quitarle dinero del bolsillo a nadie... Dios me libre. Yo solo quiero un PR más humano, más progresista.