Con un equipaje lleno de todo lo necesario para lucir como una verdadera reina y muchas ilusiones, partió esta mañana rumbo a Londres, Daniella Rodríguez Laureano, Miss Mundo de Puerto Rico 2019,

La joven de 21 años estará cerca de un mes en la capital de Inglaterra, hasta el 14 de diciembre, cuando se celebrará la competencia final.

En total llevaba cuatro maletas con un ajuar minuciosamente diseñado. Aunque resulte frívolo para algunos, una reina de belleza tiene que tomar fotos de todo el vestuario, de los zapatos, maquillaje, bisutería entre otros pendientes que llevará, y así saber de qué manera lo va a organizar para que cuando llegue a su destino este lista para enganchar sus ajuares en su closet.

“Estoy bien emocionada porque varias de las chicas han estado comunicándose conmigo y ya van en camino. Hablé con Miss República Dominicana, Alba Blair, para ver cómo nos sentíamos. Allá nos van a decir quién será nuestra compañera de cuarto y me gustaría que fuera ella. También hablo con Brasil”, compartió la joven quien cantará el tema tipo soul, “Everything” de Lauren Diagle en la competencia de talento.

En una de esas maletas se trasladará el vestido que todos desean ver, el de la noche final confeccionado por el conocido diseñador puertorriqueño Carlos Alberto Daniella comentó a El Nuevo Día que el modisto de las reinas de belleza quiso “verme como si fuese una reina en el fondo del mar porque el traje va a tener mucho movimiento”.

Por su parte el traje típico, realizado por Javier Arnaldo, es inspirado en el tema de la Perla del Caribe. “Fue diseñado para que se me haga fácil bailar en la competencia ‘Dance of the World’. Mientras que el regalo que lleva Daniella para la subasta benéfica del concurso es una pintura del artista colombiano Diego González Hermosa. En la misma aparece el rostro de nuestra reina con una flor de amapola en la cabeza y volantes blancos en su torso. En la parte de atrás se puede apreciar la garita del Morro. La pieza está pintada sobre un tronco de madera.

Compartirá cómo luchó contra el cáncer

La competencia “Belleza con propósito”, la más importante en el programa de eventos es donde la puertorriqueña presentará su primer libro “Respira vida” dedicado a pacientes con cáncer. Daniela sufrió la enfermedad de muy niña y se ha propuesto trabajar con estas comunidades a manera de haber recibido la sanidad.

“’Respira vida’ es un libro motivacional que contiene 30 frases que debes leer todas las mañanas durante un mes y vas a sentir ese amor, esa paz y apreciación a la vida que es lo que siento yo. El libro es gratuito pero se aceptan donaciones para el hospital Pediátrico, fundaciones como Rayito de Esperanza, y el Steven Anthony Children Hospital que estará abriendo en el 2023 por el licenciado Iván Ayala. Él creo este proyecto en honor a su hijo que murió de cáncer. A través de todo este tiempo él ha podido convocar a muchos voluntarios para ayudar a establecer lo que va a ser el edificio en Ponce. Hay una necesidad bien grande en el sur y el oeste de la isla de tratamientos a pacientes con cáncer”.

Pronta a llegar a Londres, la belleza boricua se imagina “aprendido mucho de todo, como una esponja. Son chicas de todo el mundo, una experiencia nueva en mi vida. Durante un mes completo estaré disfrutando, asimilando todo lo que está pasando alrededor mío. Es la primera vez que voy a estar en otro país sola sin mis padres Diana Laureano y Héctor Rodríguez. Mami, papi y mi hermana Gabriela Rodríguez, menor que yo, mis tíos abuelos llegan días ante de la final”.

De la actual reina, la mexicana Vanessa Ponce de León, comentó Daniela que admira como ha trabajado para llegar donde está. “En especial con su labor social y la quiero emular, es muy sencilla, no trata de ser otra persona y le gusta ayudar a la gente. Como ella yo siento que dar la mano a otros es la mejor esencia que puedo transmitir. Para eso entré a Miss Mundo”.