Dorcas Kasinde, la nueva Miss África, pasó de la felicidad a la angustia luego de que en el momento de ser anunciada como la ganadora del certamen de belleza, su cabellera comenzó a incendiarse debido a los fuegos artificiales que se lanzaron en el escenario.

Las imágenes del momento fueron captadas en un vídeo que circula en las redes sociales, donde se ve a Kasinde, representante de la República Democrática del Congo esperar junto a una de sus compañeras el nombre de la ganadora.

Los nervios estaban al máximo, pero llegó el momento y Dorcas Kasinde fue nombrada como la nueva Miss África. Anuncio que le sorprendió y la puso feliz.

Por la emoción, dejó escapar unas lágrimas y abrazó a su compañera finalista.

En ese momento fueron lanzados fuegos artificiales para festejar a la nueva ganadora, pero la celebración se vio opacada, ya que una de las luces cayó en la melena rizada de Kasinde y comenzó a incendiarse rápidamente.

Ella era ajena a lo que estaba pasando a su cabello y seguía celebrando, pero los momentos de felicidad se transformaron en angustia cuando la nueva Miss África se dio cuenta del fuego en su cabeza.

Y no precisamente es que haya visto el fuego, sino porque alguien en el escenario que se percató que la cabellera de la nueva reina de belleza se estaba quemando y se acercó de inmediato para tratar de apagarla. Fue en ese momento que Kasinde reaccionó.

