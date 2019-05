Un total de 27 jóvenes competirán este año por la corona de Miss Mundo de Puerto Rico 2019 y la ganadora representará a la isla en el certamen internacional que este año se celebrará el 7 de diciembre en Tailandia.

La organización del mencionado concurso presenta hoy a las candidatas, quienes como parte del lema del certamen “Belleza con propósito” este año se une a la firma de Avon para concienciar sobre la violencia doméstica.

La directora de Miss Mundo de Puerto Rico, Ana Avilés, anunció que en este certamen habrá una competencia preliminar, algo que hace años no se celebra, y tendrá una final muy diferente a las anteriores.

“Vienen cosas nuevas. Nos estaremos reuniendo esta semana con el canal de televisión con el que estamos negociando. La final podría ser entre el 28 o 29 de agosto, expresó Avilés.

La directora sostuvo que este será un concurso no tradicional.

“Será uno en el que la gente tendría más información, donde ustedes (los medios y el público) puedan ir viendo los resultado de inmediato. Que no sea un panel secreto, sino que se van a ir viendo en desarrollo, quizá sea con el grupo de las semifinalistas o solamente las de la final. No como en otros concursos que en la preliminar de otros certámenes no se sabe nada, en nuestra preliminar ya van a tener otros datos de quienes son las niñas más destacadas. Mientras que en la final, el pueblo va a tener la oportunidad de votar por ellas… esto para que no sea un concurso más sino uno divertido y de muchas oportunidades para estar en ese cuadro final”.

Explicó la ejecutiva que al igual de las ediciones anteriores se realizarán las minicompetencias para permitir que las concursantes demuestren sus talentos en diversas disciplinas o aspectos: cuerpo, deportes, top model, talento y Belleza con propósito.

Los seminarios y actividades públicas de Miss Mundo de Puerto Rico 2019 iniciarán el 4 de junio con una actividad para la diversión de las aspirantes a la corona local.