Gran revuelo está causando en las redes sociales la presentadora venezolana, Desirée Ortiz, exnovia de Luis Miguel, luego de que publicara una serie de fotos inéditas del romance que vivió con el cantante mexicano.

Y es que "El Sol de México" se ha caracterizado por mantener su vida privada lejos de los reflectores, pero Desirée decidió sacar a la luz pública unas imágenes donde aparece Luismi en unas poses muy románticas y demasiado cariñoso con ella.

La venezolana compartió las imágenes en su cuenta de Instagram, donde, sin mencionar a Luis Miguel, sí deja claro que el mexicano forma parte de una etapa importante de su vida, pues son las que acompañan un extenso mensaje donde reflexiona sobre su vida y destaca que lo importante son las experiencias que se acumulan y no las cosas materiales.

"La satisfacción que brindan las cosas materiales caduca. Quienes me conocen bien (pocos) saben que tengo mucho que agradecerle a Dios ( crecí en una familia en dónde no me faltó nada, pero sobretodo sobró valores y educación) más que eso, debo agradecer las vivencias y la gente mágica que ha llegado a mi vida desde muy temprana edad", destaca el texto de la venezolana de 32 años.

Insiste en que las cosas materiales son banales y la falsedad.

"Esto es lo que me ha obligado a alejarme bruscamente de mucha gente y se llama 'paradoja de la felicidad' que hace referencia a la forma en que las personas creen que la felicidad es producto de las cosas materiales que poseen; por ello y como el mundo está tan loco mi mejor consejo es invertir en toda clase de experiencias en lugar de adquirir cosas materiales", destacó quien fuera novia de Luis Miguel el año pasado.

En las imágenes que compartió en Instagram, se ve al cantante abrazar a la presentadora de forma muy apasionada, mientras ella sonríe a la cámara. En otra fotografía ambos posan para la lente y en una tercera, el intérprete de "Cuando calienta el sol" le da un beso en la mejilla, mientras con sus brazos trata tomarla por la cintura, aunque una de sus manos toca ligeramente parte de la cadera.

“Las experiencias se acumulan para formar parte de la identidad de la persona que las vive pues moldean la manera en que percibe el mundo. Alguien conmásexperiencias que posesiones materiales, ha vivido y ha creado memorias que permanecerán en su mente por siempre y definirán su forma de pensar y actuar", precisó.

"Incluso si con la edad se pierde la memoria de las vivencias, esos momentos ya son parte de uno y han definido lo que UNO ES EN LA VIDA. Aquí una época importante en mi vida LLENA DE EXPERIENCIAS, de exceso de risas, grandes aprendizajes y mucho crecimiento de la panza por el vino, restaurantes y tequila, es broma!”, concluyó el mensaje de la venezolana.





Desirée y Luis Miguel tuvieron un romance el año pasado, que solamente duró ocho meses, según revela el sitio de la revista Hola.

Ahora el cantante mexicano ha sido captado al lado de la modelo Mollie Gould, quien de acuerdo a la prensa de espectáculos, es su nueva novia.