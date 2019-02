Luego de que se difundiera una fotografía de Enrique Peña Nieto con la modelo Tania Ruiz Eichelmann y se desataran una serie de especulaciones que indicaban que era la nueva pareja sentimental del expresidente de México, la también empresaria recurrió a sus redes sociales para pedir que no la juzguen sin saber.

Y es que la revista Quien publicó hace unos días una imagen de Peña Nieto junto a la modelo, dando a entender que el exmandatario tenía ya una nueva relación, antes de que se diera a conocer su divorcio con su aún esposa Angélica Rivera.



De acuerdo a la revista Quien, la imagen de Peña y Ruiz fue tomada en España.

En su post, Tania no confirma ni niega su presunta relación con Peña Nieto, pero sí pide que no la juzguen a la ligera.

Fue a través de su Instagram Stories que la modelo publicó unos textos pidiendo que no se deben hacer señalamientos a la ligera, ya que nadie está exento de ser juzgado.

"Antes de señalar a alguien asegúrate que tus manos estén limpias", escribió la modelo en la red social.

Romance de Peña Nieto (@EPN) y la modelo potosina Tania Ruiz Eichelmann https://t.co/aa3sCkWhvi pic.twitter.com/17WzaVxUOG — Nino Canún (@yustedqueopina) 3 de febrero de 2019

"Yo no soy perfecta y no vivo para serlo. Estoy en esta vida aprendiendo igual que tú. Todos tenemos nuestra historia de vida, que no debemos juzgar por quien no la ha vivido", indicó la modelo en su cuenta de Instagram.

(Instagram)

Ruiz asegura que ha recibido mensajes negativos en sus redes sociales.

"Estás juzgando la portada de un libro sin leer lo que hay dentro", precisó la modelo mexicana.

Pero también agradeció el apoyo que ha recibido de sus fans.

Relacionados: Angélica Rivera confirma su divorcio del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto

"En serio que en estos día he aprendido mucho de todos. Que bonitos mensajes, los que me han escrito en privado. Me encantaría contestarles a todos, pero no acabo, Gracias de corazón", escribió la empresaria originaria del estado de San Luis Potosí, en el centro del país.

Fue apenas el pasado viernes que la actriz Angélica Rivera confirmó su divorcio del expresidente mexicano, luego de que la revista Hola publicara que la pareja se había separado desde diciembre pasado.

Ver esta publicación en Instagram Esta semana en ¡HOLA!, disponible los jueves, según han confirmado fuentes cercanas a la pareja, Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto se separaron en diciembre. ¡Ya a la venta! Una publicación compartida de hola.com México (@hola_mx) el 7 Feb, 2019 a las 6:59 PST

ara frenar con la ola de rumores, la exprimera dama de México decidió publicar un comunicado en sus redes sociales.

"Lamento profundamente esta situación tan dolorosa para mí y para nuestros hijos. Por tal motivo he tomado la decisión de divorciarme", escribió la actriz en su redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Angélica Rivera (@angelicariverahurtado) el 9 Feb, 2019 a las 7:25 PST

Aunque los rumores de su separación de Peña Nieto surgieron desde antes de que el político dejara la presidencia del país el pasado 30 de noviembre.

De acuerdo a la periodista Verónica Bastos, del programa Suelta la Sopa de Telemundo, la publicación de la fotografía de Peña Nieto con la modelo, le afectó demasiado a la exprimera dama de México.

Ver esta publicación en Instagram Fuentes cercanas a @VeronicaBastos1 le revelaron que #AngélicaRivera se encuentra devastada con todo lo que está pasando, ¿tú que opinas? Una publicación compartida de Suelta la Sopa (@sueltalasopatv) el 7 Feb, 2019 a las 1:07 PST

Peña Nieto y Rivera se casaron en el 2010.