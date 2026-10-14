A casi 30 años del asesinato de Tupac, dictan sentencia contra “Keffe D”

Un tribunal de Las Vegas (EE.UU.) sentenció este martes a entre 40 años y cadena perpetua a Duane ‘Keffe D’ Davis, exlíder de la pandilla Southside Compton Crips, acusado de orquestar el tiroteo desde un vehículo que acabó con la vida del rapero Tupac Shakur en 1996, según informó CNN.

Davis, de 63 años, fue declarado culpable de asesinato en primer grado el pasado 31 de agosto por un jurado popular.

En prisión y sin posibilidad de fianza, enfrentaba una pena máxima de cadena perpetua como único acusado por uno de los asesinatos más emblemáticos de la cultura del hip-hop en Estados Unidos.

‘Keffe D’ enfrentaba un único cargo de asesinato con arma mortal, agravado por la intención de promover, fomentar o ayudar a una organización criminal.

En el juicio, que abarcó nueve días de audiencias y el testimonio de cerca de 30 testigos, el fiscal Binu Palal sostuvo ante el jurado que Davis, en complicidad con su sobrino Orlando Anderson y otros miembros de su grupo, persiguió a Shakur por motivos de venganza tras un altercado con el rapero y su entorno en el hotel MGM Grand de Las Vegas.

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Los alegatos de la Fiscalía se apoyaron en las memorias de Davis, tituladas “Compton Street Legend”, en las que detalló cómo organizó el ataque y consiguió el arma homicida utilizada en el tiroteo que terminó con la vida del icónico rapero en septiembre de 1996.

La defensa, por su parte, encabezada por el abogado Michael Sanft, buscó desacreditar esas mismas declaraciones, argumentando que Davis ha ofrecido versiones contradictorias del tiroteo y que gran parte de su relato se basa en hechos ficticios.

La muerte de Shakur ocurrió el 13 de septiembre de 1996 mientras viajaba en el asiento de copiloto de un vehículo por la famosa franja (Strip)de Las Vegas.

Tenía 25 años, se encontraba en la cúspide de su carrera musical y dejó un profundo vacío en la industria musical, pero también décadas de especulaciones sobre quiénes fueron los verdaderos responsables de su asesinato.