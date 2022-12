En el pasado noviembre, al cantante Manny Manuel se le devolvió su licencia de conducir y se le otorgó un permiso especial para manejar gracias a los cambios favorables que ha presentado, explicó este lunes su representante legal, el licenciado Jaime Alcover.

Una orden judicial emitida en julio de 2021 indicaba que el artista tenía prohibido conducir vehículos de motor hasta julio de 2023, además tuvo que entregar su licencia de conducir y tenía prohibido consumir bebidas embriagantes e ingerir sustancias controladas, abundó Alcover.

El artista natural de Orocovis se encuentra cumpliendo una probatoria tras haberse declarado culpable por manejar en estado de embriaguez, en Juncos, e impactar un poste del tendido eléctrico en el área metropolitana, para la fecha del 24 diciembre de 2020. De acuerdo al informe policiaco, el cantante conocido como El Rey de Corazones, fue detenido por la Policía la madrugada del pasado domingo al ser sorprendido por agentes mientras conducía en contra del tránsito en Jayuya, y su licencia de conducir estaba vencida.

Sin embargo, otros de los cuestionamientos es que si el cantante se encontraba guiando en el horario permitido. “Yo hablé con el fiscal esta mañana y le dije ‘mira, a mí nunca me notificaron, porque, aunque sí hubo un cambio de horario, que se habló en el Tribunal, nunca me notificaron la resolución con el cambio. Nada de eso se hizo, fue como de boca. Por otro lado, algunos medios lo que hicieron fue como que pusieron que Manny estaba guiando sin licencia y no podía guiar. Eso es falso porque Manny sí podía guiar”, explicó el licenciado Alcover, en referencia a que podía hacer gestiones del trabajo durante el día, por su cuenta y sin supervisión, como parte del referido ajuste.

La misma orden del juez Ricardo Marrero Guerrero, del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, aprobó por recomendación de la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (Assmca) en Mayagüez, un tratamiento de rehabilitación domiciliario, que se estipuló que se cumpliría con el tratamiento en el hogar de una hermana en Villalba, y que incluía también la realización de pruebas toxicológicas.

“Creo que era hasta las 7:00 de la noche que podía conducir. Aunque en la prensa se dice que fue de madrugada, yo desconozco, porque no estaba allí. No sé a qué hora fue que lo detuvieron o si fue que a esa hora salió del cuartel”, agregó el licenciado Alcover, quien aprovechó para resaltar la falta de rotulación en las calles en el país, que se prestan para incidentes como el ocurrido.

“Ni estaba tomado ni estaba haciendo algo ilegal que no fuera ir en contra de una vía, porque realmente no conozco bien el pueblo de Jayuya. Y te puede pasar a ti, como me puede pasar a mí”, dijo ayer, por su parte el artista de 50 años, a través de sus redes sociales.

De igual modo, el licenciado confirmó que el intérprete de “Si una vez” estará en estos días realizando los trámites para renovar su licencia de conducir, y que esta misma semana se llevará a cabo la vista final del caso pendiente, cuyo tiempo probatorio culmina en enero de 2023 y “poder darlo de alta del programa, graduarlo como tal”, sin que se afecte por el reciente percance.

“El policía que lo detuvo no tenía ningún tipo de motivos para hacerle prueba de alcohol. Si fue tarde en la noche y se había determinado otro horario, quizás pues por ahí, pero. Pero dentro de eso, quizás daría lugar a que le digan que ya no puede guiar de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. durante el periodo navideño. Fuera de eso, dudo de que todo esto cause algún tipo de percance mayor para Manny porque él ha cumplido al pie de la letra, pero al pie de la letra, con todo, todo, todo, lo que se le ha requerido”, enfatizó mientras precisó que hoy en la tarde le tocaba verse, como de costumbre, con el trabajador social que tiene asignado.

“Manny ha hecho un gran avance en su vida personal con esto y, ¿si se ha beneficiado del proceso?, claro que se ha beneficiado. El hombre está limpio, está bien, en su camino. Él está haciendo lo que tiene que estar haciendo. Si era a las 2 de la mañana o lo que sea, aunque estuviera guiando, no está consumiendo. Está abstemio por completo”, concluyó.