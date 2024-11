Actor de “Full House” revela diagnóstico de cáncer en etapa 3

A sus 65 años, David Coulier , el actor conocido por su personaje de “Uncle Joey” en la icónica serie “ Full House” , reveló que fue recientemente diagnosticado con linfoma no Hodgkin en etapa 3, un tipo de cáncer agresivo que afecta la sangre.

“Los médicos me llamaron y me dijeron, ‘Ojalá tuviéramos mejores noticias para ti, pero tienes linfoma no Hodgkin, es de tipo B y es muy agresivo’”, reveló Coulier.