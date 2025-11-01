Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
1 de noviembre de 2025
78°lluvia moderada
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Actor de Hollywood donará su riñón de forma altruista

Este tipo de donación se realiza cuando el órgano no está destinado a una persona que se conoce

1 de noviembre de 2025 - 12:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jesse Eisenberg interpretará a Lex Luthor en el filme "Batman v. Superman: Dawn of Justice". (AFP)
Jesse Eisenberg interpretará a Lex Luthor en el filme "Batman v. Superman: Dawn of Justice". (AFP)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El actor estadounidense Jesse Eisenberg ha anunciado que en diciembre donará un riñón de forma altruista, una decisión con la que asegura estar muy emocionado.

“Voy a donar mi riñón en seis semanas. De verdad. No sé por qué. Me picó el ‘bicho’ de la donación. Voy a hacer una donación altruista a mediados de diciembre. Estoy muy emocionado por hacerlo”, ha señalado en el programa Today de la cadena NBC News.

Eisenberg, que en 2011 ganó el Óscar a mejor actor por “The Social Network” (La red social), apunta que se lo planteó por primera vez hace diez años y que entonces contactó con una organización, pero nunca recibió respuesta.

La donación altruista se produce cuando una persona dona su riñón a otra a la que no conoce y con una enfermedad renal avanzada.

Recientemente, el intérprete, de 42 años, le habló de esa posibilidad a un amigo médico, que le recomendó ir al hospital NYU Langone Health de Nueva York.

“Fui al día siguiente, me hicieron una serie de pruebas y ahora tengo programada la cita para mediados de diciembre”, precisó.

Eisenberg, nominado en la pasada edición de los Óscar al mejor guion original por “A Real Pain”, apuntó que “básicamente no tiene ningún riesgo y es algo muy necesario”. “Creo que la gente se dará cuenta de que es una decisión obvia si tienes el tiempo y las ganas”.

El también protagonista de filmes como “Café Society” (2016) precisó que ha puesto a su familia en su lista de potenciales beneficiarios para que tengan prioridad en caso de necesitar un trasplante de riñón.

Su próximo proyecto cinematográfico es “Now You See Me: Now You Don’t”, que se estrena a mediados de noviembre. El director, Ruben Fleischer, recupera la saga de los ilusionistas con alma de Robin Hood que con sus trucos de magia intentan luchar contra los ricos que acaparan la fortuna.

Tags
Riñón
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 1 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: