Actor Pedro Moreno da su versión tras arresto en Miami: “Ya vamos a casa”

Pedro Moreno pide no tergiversar la información

Pedro señaló que su versión de los hechos coincide con la de su aún esposa e hizo un llamado a los medios a no tergiversar la información oficial:“No pongan una palabra más, no pongan una palabra menos”, pidió.

¿Qué dijo Bárbara Estévez sobre la detención de Pedro Moreno?

Por su parte, Estévez minimizó lo ocurrido y aclaró que no hubo agresión física. Según su testimonio, la discusión se originó porque Pedro se negaba a devolverle el celular, y decidió llamar a emergencias sin imaginar las consecuencias.“Él no me golpeó, estábamos discutiendo para que me devolviera el celular, él no quería devolvérmelo, ahí llamé al 911”, explicó.