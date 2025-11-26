Opinión
26 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Actriz que interpretó a Fátima Bosch en “La Fea más bella” envía mensaje a Miss Universe 2025

A más de 18 años de la popular telenovela, los fans han encontrado coincidencias de los personajes con la vida real

26 de noviembre de 2025 - 3:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fátima Bosch. (Sakchai Lalit)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Hace unos días, en redes sociales volvió a viralizarse una escena de “La fea más bella” donde se menciona el nombre de Fátima Bosch, quien en aquel entonces tenía apenas 6 años.

RELACIONADAS

En la historia, la actriz Tanya Vázquez interpretó a un personaje con ese nombre, aunque no guarda ningún tipo de relación con la actual reina de Miss Universe 2025 y fue creado exclusivamente para la televisión.

Aprovechando la conversación que surgió entre los fanáticos del certamen y los seguidores de la telenovela, Tanya decidió sumarse a la tendencia después de que el público confundiera por error el nombre de su personaje con el de la modelo mexicana.

@martintiscarenx

LFMB >>> YSBLF #fatimabosch #lafeamasbella #angelicavale #mexico #missuniverso

♬ sonido original - martintiscarenx

Desde su cuenta de Instagram, la actriz comentó que le pareció sorprendente ver que ambas coincidieran en nombre y que internautas relacionaran su papel con la recién coronada reina universal.

“Qué curioso es el universo. Hace años interpreté a Fátima Bosch en ‘La Fea Más Bella’, un personaje lleno de chispa, humor y momentos inolvidables. Y hoy Miss Universe la tenemos en la vida real”, escribió Tanya Vázquez.

Además, agradeció a sus seguidores por recordarla a más de 18 años de la emisión del melodrama protagonizado por Angélica Vale y Jaime Camil, y expresó su alegría por las coincidencias que la llevaron nuevamente a la conversación pública y especialmente hacía la reina de belleza mexicana.

“Coincidencias que me sacan una sonrisa y me recuerdan que cada personaje deja huellas inesperadas. Fátima Bosch vivió en la ficción, pero sigue apareciendo en la vida real mágicamente @fatimaboschfdx”, concluyó en su mensaje.

Miss Universe Fátima Bosch Telenovelas Certamen de belleza
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
