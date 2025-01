Acusan a Karla Sofía Gascón de haber roto las reglas del Oscar, ¿podría costarle su nominación?

En una reciente entrevista, la española afirmó que la brasileña, Fernanda Torres y su equipo, habían iniciado una campaña en su contra, con el único objetivo de desacreditar su trabajo: “Para destacar el trabajo de alguien más no es necesario destruir a los demás. A mí nunca me verán hablar mal de Fernanda Torres o de su película, pero al contrario, sí veo a mucha gente que trabaja en el ambiente de Fernanda que hablan mal de mí y de mi película”, dijo a la revista Folha de São Paul.

A pesar de estas palabras, Gascón expresó su total admiración a Torres, con quien comparte categoría por la cinta “Aún estoy aquí”, aunque sí dejó claro que, lejos de la competencia, atacar a cualquier actriz o actor no le hace bien a la industria: “No me gusta que haya un equipo de redes sociales que trabaje alrededor de estas personas que intentan desacreditar mi trabajo porque eso no nos lleva a ningún sitio”.