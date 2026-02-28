Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Acusan al hijo de Cher de agresión

Elijah Allman irrumpió en un colegio privado de New Hampshire

28 de febrero de 2026 - 4:22 PM

La entrada a la escuela St. Paul en Concord, N.H. (AP Photo/Jim Cole, File) (Jim Cole)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

CONCORD, N.H. - La policía dice que el hijo de Cher fue arrestado el viernes después de actuar de forma beligerante en una escuela secundaria privada de New Hampshire, de la que no tiene ninguna asociación.

Elijah Allman, de 49 años, fue acusado de cuatro delitos menores: dos cargos de agresión simple, allanamiento de morada y amenazas delictivas. Allman, cuyo padre fue el fallecido Gregg Allman, también fue acusado de una infracción de alteración del orden público, que es ilegal en el estado pero no se considera delito.

Alrededor de las 19.00 horas de ese día, la policía de Concord respondió a los informes de que Allman estaba molestando a la gente en el comedor de la Escuela de San Pablo. Después de acusar a Allman, la policía dijo que fue puesto en libertad bajo fianza mientras su caso trabaja a través del sistema judicial.

La información del abogado de Allman no estaba disponible en los registros judiciales.

Un representante de Cher no estaba disponible de inmediato. Paul’s School declinó hacer comentarios.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Cher
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
