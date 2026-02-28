Acusan al hijo de Cher de agresión

CONCORD, N.H. - La policía dice que el hijo de Cher fue arrestado el viernes después de actuar de forma beligerante en una escuela secundaria privada de New Hampshire, de la que no tiene ninguna asociación.

Elijah Allman, de 49 años, fue acusado de cuatro delitos menores: dos cargos de agresión simple, allanamiento de morada y amenazas delictivas. Allman, cuyo padre fue el fallecido Gregg Allman, también fue acusado de una infracción de alteración del orden público, que es ilegal en el estado pero no se considera delito.

Alrededor de las 19.00 horas de ese día, la policía de Concord respondió a los informes de que Allman estaba molestando a la gente en el comedor de la Escuela de San Pablo. Después de acusar a Allman, la policía dijo que fue puesto en libertad bajo fianza mientras su caso trabaja a través del sistema judicial.

La información del abogado de Allman no estaba disponible en los registros judiciales.

Un representante de Cher no estaba disponible de inmediato. Paul’s School declinó hacer comentarios.