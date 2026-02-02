El “blooper” de Cher en los Grammy que todos comentan

Aunque en las ceremonias de premios se lleva con rigurosidad un libreto de principio a fin, sucede que en ocasiones se comenten errores en vivo y la entrega de los Grammy 2026 no fue la excepción.

Esta vez, el error que se ha viralizado rápidamente en las en redes sociales fue de parte de la famosa cantante y actriz Cher en el momento que fue a anunciar el ganador del premio Grabación del Año durante la gala celebrada en la noche del domingo, en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Cher tuvo una confusión al aparentemente referirse al legendario Luther Vandross cuando mencionaba a la canción “Luther”, de Kendrick Lamar y SZA. La cantante mencionó a Luther Vandross como si hubiera sido él que ganaba, cuando en realidad debió mencionar a Lamar como el gran ganador.

Lamar, sin embargo, como quiera reaccionó con alegría al igual SZA y subió a recibir el premio.

Cher lideró el momento con jocosidad y en las redes sociales muchos usuarios comentan el momento.