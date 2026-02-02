Opinión
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El “blooper” de Cher en los Grammy que todos comentan

La cantante lideró el momento con humor durante la ceremonia de premios

2 de febrero de 2026 - 9:58 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La cantante y actriz Cher durante la edición 68 de los Premios Grammy. (CHRIS TORRES)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Aunque en las ceremonias de premios se lleva con rigurosidad un libreto de principio a fin, sucede que en ocasiones se comenten errores en vivo y la entrega de los Grammy 2026 no fue la excepción.

Esta vez, el error que se ha viralizado rápidamente en las en redes sociales fue de parte de la famosa cantante y actriz Cher en el momento que fue a anunciar el ganador del premio Grabación del Año durante la gala celebrada en la noche del domingo, en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Cher tuvo una confusión al aparentemente referirse al legendario Luther Vandross cuando mencionaba a la canción “Luther”, de Kendrick Lamar y SZA. La cantante mencionó a Luther Vandross como si hubiera sido él que ganaba, cuando en realidad debió mencionar a Lamar como el gran ganador.

Lamar, sin embargo, como quiera reaccionó con alegría al igual SZA y subió a recibir el premio.

Cher lideró el momento con jocosidad y en las redes sociales muchos usuarios comentan el momento.

Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández Mercado
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
