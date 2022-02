La presentadora y actriz puertorriqueña Adamari López reaccionó hoy públicamente sobre la nueva relación sentimental de Toni Costa, su expareja y el padre de su hija Alaïa.

A menos de un año de haber anunciado su separación, el 27 de mayo de 2021, la animadora del programa “Hoy Día” de Telemundo reveló que para ella no es una novedad que Costa tenga una nueva pareja y que rehaga su vida sentimental. La pregunta se la hizo su compañero de labores de “Hoy Día”, Quique Usales.

“Tú ex, Toni Costa, ya confirmó que tiene novia. ¿Quiero saber cómo tomaste esta noticia? ¿Si ya sabías?”, preguntó Usales.

“Claro, para mí esto no es una novedad. Me parece que lo que siempre hay que hacer es desearle mucha felicidad y cosas buenas, porque todo lo que uno le desee a los que están a nuestro alrededor repercute, sobre todo en mi caso con mi hija. Lo que quiero es mi hija esté bien”, afirmó López, quien no quiso responder si conoció a la nueva novia del bailarín.

“Lo que quiero es que mi hija esté bien y seamos una familia dentro de lo que podamos normal. Eso es lo que importa”, sentenció la artista que concluyó la entrevista confirmado que ella está soltera.

López y Costa anunciaron su separación luego de diez años de relación y procrearon a su hija Alaïa.

Desde entonces y a pesar de estar separados ambos han mantenido una excelente relación como padres de la menor y han procurado estar presente en todo lo relacionado a su niña. Tanto así que bailaron los tres juntos en noviembre en el “reality show”, “Así se baila” de Telemundo, cerrando un capítulo de sus vidas en la pista de baile.

Sobre la supuesta nueva relación amorosa de Costa, se le vincula alegadamente con la modelo mexicana muy activa en las redes sociales, Evelyn Beltrán.

La joven es residente de Texas y es madre de un niño. De acuerdo a programas y medios televisivos desde que conoció al bailarín español se le ha visto con más frecuencia en Miami.

Cabe señalar que Costa ni Beltrán han hablado públicamente sobre su relación en los medios o en las redes sociales.

Adamari viene a Puerto Rico

Por otro lado, hoy se supo que la animadora regresa a Puerto Rico, donde estará durante varios días para cumplir con una transmisión especial del programa “Hoy Día” (Telemundo).

El segmento se transmitirá el próximo, lunes 28 de febrero, desde el Paseo de la Princesa, en el Viejo San Juan. El martes se hará desde Ventana al Mar, en Condado, y el miércoles en Distrito T-Mobile en el Centro de Convenciones en Miramar.