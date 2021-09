Han pasado apenas tres minutos de la hora acordada para el encuentro cuando Adamari López se conecta a la videollamada. Aprovecha la entrevista con El Nuevo Día para comerse algo desde uno de los rincones de su residencia en Miami.

Está en su día libre, así que está relajada y “de celebración” porque es viernes. “Hola, buenos días. (Estoy) comiendo contigo. Me están dando un día libre a la semana, porque si no, no tuviera como vida”, afirma.

Los últimos meses han sido de adaptaciones, movimientos y estrenos para la presentadora, y aprovecha este viernes libre para conversar con varios medios de Puerto Rico, su patria, sobre su rol como juez en “Así se baila” (Telemundo). Además, revela en qué consiste su régimen de alimentación y habla del proceso de separación de Toni Costa.

“Estoy bien, contenta de haber logrado una meta que me había propuesto, bajar de peso, hacerlo de manera saludable y de entender que en la vida hay muchos procesos que no todos son como a uno le gustaría, pero en ellos se puede aprender mucho. Estoy contenta con lo que me ha tocado vivir, agradecida con Dios por cada oportunidad, seguir hacia adelante, comprobar cuán fuerte soy, disfrutarme a mi hija y agradecida también con el trabajo que me llena de mucha satisfacción. O sea que, en términos generales, dentro de los momentos que me ha tocado vivir, pues estoy muy bien”, puntualiza la también actriz de hablar pausado, que ha colaborado en producciones memorables como “Gata salvaje” y “Amigas y rivales”.

Uno de los momentos a los que hace referencia la humacaeña es a su separación del bailarín español Toni Costa, quien es el padre de su hija, Alaïa, de 6 años. El proceso, que comenzó el pasado mes de mayo, lo describe como uno difícil donde su fe en Dios ha sido fundamental. Haber tomado la decisión de terminar su relación de diez años con el coreógrafo -aun amándolo- lo ve como un acto valiente y de amor propio.

“No ha sido fácil el proceso, pero creo que Dios siempre ha estado de mi lado y me ha ayudado y me ha cargado en todos los momentos de dificultad. No solamente en el plano amoroso, sino en el plano de salud. Ir a la iglesia siempre me ayuda, soy una mujer de fe y trato de ir todos los domingos. Nosotras siempre rezamos todas las noches”, continúa “Ada”, como es conocida por sus compañeros de la industria del entretenimiento.

Al igual que siempre y como era de esperarse, además de en sus creencias, López se ha refugiado en el amor y motivación de su pequeña. Asimismo subraya que a lo largo de estos meses ha podido hacer memoria e identificado ciertos errores que ahora le sirven como lección de vida. Al mismo tiempo, la puertorriqueña no descarta una posible reconciliación con el exmentor de “Mira quién baila” de Univisión.

“Esto también ha sido una oportunidad para entender que uno también comete errores y cuáles son esos errores para tratar de mejorarlos, para tratar de crecer y para, si en un momento toca empatarse otra vez a una posibilidad de amor, no caer en las mismas tendencias para no vivir las mismas experiencias y para poder lograr esa comunión, esa felicidad que uno desea con una pareja”, expresó quien comenzó su carrera artística a los 6 años junto a la actriz boricua Johanna Rosaly y el cantante venezolano José Luis Rodríguez “El Puma” en la producción de Telemundo, “Cristina Bazán”.

López destaca que, aunque ya no esté como pareja con el natural de Valencia, siempre va a existir unidad y amor entre ambos por el bienestar de su hija. Lo anterior, aclara, no quiere decir que estarán todo el tiempo juntos, pero tampoco debe sorprender cuando los vean compartiendo como “los papás de Alaïa”. “Yo jamás haría algo que le afectara a la salud emocional de mi niña y voy a guardar la mejor relación para que los tres podamos entendernos y aunque seamos una familia separada, seguir siendo una familia para ella”, expone.

/ Jacqueline Bracamontes, ganadora de Nuestra Belleza México en 2000 y luego representante de México en Miss Universo 2001, será la conductora de "Así se baila". (Suministrada)

El comunicador boricua, Carlos Adyan, fungirá como presentador digital de la competencia. (Suministrada)

Gabriel Porras y Laura Flores - La pareja de amigos y colegas decidió salir de lo ya conocido para reinventarse y atreverse a algo diferente. (Suministrada)

Luna y Gregorio Pernía - El actor decidió apostarle a un nuevo programa de concurso, en esa ocasión, estará acompañado de su hija. (Suministrada)

Sandra Itzel y Adrian di Monte - Di Monte es un actor y cantante nacido en Cuba, conocido por sus participaciones en producciones de Telemundo como “Señora acero”, “Mi corazón insiste en “Lola Volcán”, “Aurora” y “¿Quién es quién?”. Itzel, por su parte es una actriz y cantante mexicana, quien actualmente es vocalista del grupo musical “La sonora dinamita”. (Suministrada)

Elyfer Torres y Polo Monárrez - A ella la conocimos por su protagónico en "Betty en NY". Su compañero de baile, es además su amigo que actuó en "La Suerte de Loli" y "El Señor de los Cielos". (Suministrada)

Adriano y Samadhi Zendejas - "Van a ver a dos hermanos que no saben bailar nada dejarlo todo en la pista", reveló la actriz a la revista People en Español. (Juan Manuel Garcia)

Carolina Laursen y David Chocarro - El baile forma parte de ellos desde el primer día que se vieron. Se reconocieron cuando los contrataron para ser modelos en una discoteca en Europa, sin imaginar que se enamorarían. (Suministrada)

Kimberly Jiménez y Yasmany Rodríguez - A pesar de que el matrimonio se separó, competirán juntos en este nuevo "show" de Telmundo. (Suministrada)

Obie Bermúdez y Jennifer Peña - La pareja formará parte de la producción que estrenará el 12 de septiembre, a las 8:00 p.m. (Suministrada)

Jessica Díaz y Lorenzo Méndez - Aunque los cantantes están enfocados en la competencia, no dejan de lado sus carreras profesionales. (Suministrada)

Adamari López, Cristián de la Fuente y Mariana Seonane serán los encargados de evaluar las ejecutorias de las parejas en la pista de baile. (Suministrada)

Estricta, pero sin ofender en “Así se baila”

Tan reciente como el domingo, las luces se encendieron y la música sonó por primera vez en “Así se baila”, el nuevo “reality” de Telemundo donde diez celebridades hacen pareja con sus cónyuges, hermanos o mejores amigos para poner a prueba sus habilidades en el baile. Con la conducción de la mexicana Jacky Bracamontes y el boricua Carlos Adyan, el programa presenta a López junto a Cristián de la Fuente y Mariana Seoane como jueces.

Dentro de la alegría y entusiasmo que envuelve un “show” inaugural, la presentadora se mostró estricta y detallista a la hora de evaluar a las parejas. También dejó saber que más allá de las ejecutorias, va a estar muy pendiente de que los participantes se disfruten cada pieza y muestren química.

“A mí me gustaría no dejar de ser quien soy. Yo creo que soy una buena persona y nada de lo que vaya a decir viene con deseos de ofender, lastimar ni criticar de manera negativa a nadie. Yo he estado en la pista de baile, sé los nervios, sé lo que se siente ser juzgada y cuánto las palabras que uno dice pueden afectar positiva o negativamente a la persona que está bailando”, verbalizó la ganadora de “Mira quién baila” en 2011.

López dijo que lo anterior no significa que si no le gusta algo se quedará callada. Solo pretende ser lo más honesta y transparente posible dentro de su rol como jurado. También comentó que aunque la competencia inició recientemente, está convencida de que hay mucha gente que puede dar sorpresas. El próximo domingo se integra una nueva pareja compuesta por Kim Loaiza y Juan De Dios Pantoja.

Sobre las parejas que más le gustaron, confesó que es muy difícil decidirse por una dado a que también la han cautivado las historias que hay detrás de cada una. La intérprete detalló que son historias que la conmueven y que le encantan.

“Me gustó mucho Gregorio Pernía con su hija Luna, en términos de historia, porque me sentí identificada por mí papá que ya no vive, pero yo creo que mi papá hubiera hecho cualquier cosa por verme salir adelante, por verme bien, por hacerme lucir y eso es lo que creo que está haciendo Gregorio con su hija y me encanta mucho. Me encantan varias historias de amor que hay dentro de la competencia: David Chocarro con su esposa Carolina Laursen, llevan muchos años de matrimonio, creo que son 20 años de matrimonio, bailaron un tango bien bonito y su historia es muy linda. Me gusta la historia de la pareja que ya no es pareja. Sandra Itzel y Adrian Di Monte, pues yo creo que todavía también tienen sentimientos hacia su ex y me parece una historia bonita”, dijo a modo de ejemplo mientras añadía el nombre de competidores como los hermanos Samadhi y Adriano Zendejas y, Jennifer Peña y Obie Bermúdez.

López no descartó presentarse en la pista de “Así se baila” aunque aseguró que no los han llamado para “hablarnos de eso todavía”.

Ha perdido 20 libras

Desde enero de 2019, la presentadora se unió a la compañía WW International, Inc., anteriormente Weight Watchers International, Inc., que ofrece servicios de pérdida y mantenimiento de peso, acondicionamiento físico y mentalidad. Esto, combinado con una rutina de ejercicios que incluye hasta carreras de 3 millas todos los días, hicieron que la artista de 50 años perdiera 20 libras.

“Al principio, empecé súper bien y empecé a bajar, después vino la pandemia que nos afectó a todos y, bueno, el proceso fue un poco más difícil. Me volví a tratar de enfocar haciendo ejercicios, pero a veces comía más puntitos de los que tenía que comer y sobre todo, mi debilidad o mi ansiedad por cosas de comer se refugian en tres alimentos que son para mí bien difíciles de dejar que son el refresco, que ya lo dejé por completo. Llegaba a tomarme hasta seis refrescos en un día eso es mucha azúcar. Lo tomaba en el desayuno, en la merienda, en el almuerzo, en la merienda, en la cena y en la merienda”, destacó mientras infirmó que aún le faltan 10 libras por perder.

Los otros dos alimentos a los que se refirió la animadora de Telemundo son el pan y el arroz. Ahora los come por porciones. “Mido y no me como más de 1/3 de taza de arroz. Si estoy en un restaurante y pido arroz, saco un pedacito y solamente me como una porción. Ya no me lo quiero comer por ‘jaltarme’ de comida como decimos los boricuas, sino por sentirme satisfecha, sentir que me lo comí”, agregó.

López, quien con los viernes libres se alegra de poder llevar y buscar a su hija a la escuela, enfatizó que ha incorporado las verduras y los vegetales a su alimentación.

Con un beso y un abrazo virtual, la boricua se despide y envía todo su cariño hasta el próximo encuentro al país “que ama”. ¡Buen provecho, Ada!