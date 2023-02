Han pasado cuatro décadas desde que “Toribio Tauro” conquistó la televisión boricua con su ingenuidad y sensibilidad a través del espacio televisivo de Telemundo, “Los Kakukómicos”. Mientras se prepara para el regreso del personaje a las tablas de la isla, a través de la comedia “De-Generación 80: La batalla final, de Alexis Sebastián Méndez”, su creador, el legendario actor y comediante puertorriqueño Adrián García, contó a El Nuevo Día cómo nació el popular cornudo.

“El personaje no cambia nunca. El día que yo le dé una variante, ya no es lo mismo. Este personaje se originó en el 80 y duró hasta el 90, o sea, 10 años. Yo era joven y quería dar duro para sobrevivir. Y este personaje yo lo delineé, no muy rápido, lento. Quería llegar a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los viejos, a todas las generaciones”, explicó el intérprete, cuyo nombre de pila es Víctor Adrián García Roche.

Quien provocaba los nervios de su esposa “Tesoro” -papel interpretado por la actriz Raquel Montero- con tan solo gritar “¡Lo sé todo!”, aunque resulte extraño, comparte algunas similitudes con el programa animado “Bugs Bunny”. De ahí, detalló, surgió la expresión “¡Ajáaa! y sus dos enormes dientes.

PUBLICIDAD

De igual manera, García Roche continuó que gracias al ejercicio de consumir otros programas infantiles y comedias americanas pudo crear una identidad para el clásico que comenzó como un “libreto desnudo”. A lo anterior le sumó la convicción de que la única manera en que “Toribio Tauro y Tesoro” trascenderían sería si los presentaba a modo de farsa. Es decir, una pieza cómica o satírica con aspectos ridículos y grotescos.

“Lo manejé así porque era una época en la que, si tú querías llegar a la niñez con la idea del cuerno y esas cosas, pues tenías que desviarlo, trabajarlo, y lo trabajé bien duro. Después de un mes de haberlo comenzado a interpretar fue que el personaje agarró fuerza”, comentó el fiel admirador del mítico Charles Chaplin.

Actualmente, el ocurrente actor, que incursionó en la industria del entretenimiento como bailarín acróbata del grupo rocanrolero The Rockers Boys, ultima detalles para interpretar al particular “nerd” en la comedia que subirá a escena el viernes 3, sábado 4, domingo 5 y sábado 11 de marzo en el Centro de Bellas Artes de Santurce; el sábado 18 de marzo en el Teatro Yagüez de Mayagüez y el sábado 1 de abril en el Centro de Bellas Artes de Humacao. Aunque confiesa que pisar estos escenarios siempre es especial, la pieza, producida por Alexandra LLC y que presenta a otros grandes de la cultura y el deporte boricua como Chicky Starr y Lou Briel, lo es aún más.

PUBLICIDAD

Para Adrián García se trata de que muchos de los espectadores pertenecen a una generación que nunca vieron a “Toribio Tauro” en la pantalla chica. Con seguridad, quien a los 15 años se unió al Club de Teatro que el locutor Pedro Ojeda mantenía en la radioemisora WPRA, apostará por la misma fórmula que lo convirtió en uno de los artistas del patio más destacados de todos los tiempos para cautivar al público.

8 de febrero de 2023. San Juan, PR. Entrevista con el comediante Adrián García, quien participa en la obra De Generación 80, llevada a cabo en el Centro de Bellas Artes de Santurce. FOTO POR: Carlos Giusti/GFR Media (Carlos Giusti/Staff)

“Yo he pensado siempre que, si tú quieres tener éxito hoy día, tienes que darle vuelta a la historia. Los anteriores te van a enseñar lo que ocurrió, los del presente te están enseñando algo que no es muy bueno”, subrayó. En esa línea, García Roche aconsejó a la nueva cepa de actores a revisitar los proyectos que un día marcaron hitos significativos. De igual manera, lamentó la partida de grandes maestros como José Miguel Agrelot e Israel Castro Vélez, mejor conocido como Shorty Castro.

Este último, precisamente, es uno de los colegas que, según comentó, más echa de menos. Gracias al intérprete de “Camellito”, la actriz cómica Norma Candal y el productor Tommy Muñiz, García asegura que el público pudo disfrutar de otros de sus personajes como “Pastor Menta”, “Ponchopero” y “Don Viagro”.

La cancelación de “El show de las 12″ -a principios de 2005- dio paso a que García Roche no solo explorara nuevas formas de exponer su talento, sino que también nació un deseo profundo de educar. Fue así como en el 2006 comenzó a impartir los cursos “Desarrollo del sentido del humor”, “Actuación cómica” e “Improvisación en la comedia” en el Ateneo Puertorriqueño.

PUBLICIDAD

Sin embargo, reconoció, su lugar estuvo, está y estará en las tablas, desde que debutó en una representación de “Muerte y pasión de Jesucristo” en la que le dio vida a un centurión en el 1958. Estas más de seis décadas, dijo, le han otorgado un espíritu de fortaleza inquebrantable.

“He estado hasta dos años sin trabajar una obra de teatro. Pero, han habido épocas en las que he hecho hasta ocho obras por año. Ha sido difícil, pero es la vida mía, y adoro las tablas”, afirmó.

“De-Generación 80: La batalla final, de Alexis Sebastián Méndez”

El elenco de la pieza, que presentará “la guerra entre cocolos y roqueros, que también incluye a los millenials” está compuesto por Tita Guerrero, Gerardo Ortiz, Yamaris Latorre y Herbert Cruz. Ellos recibirán el refuerzo de las figuras poderosas de su época con “Toribio”, Chicky Starr y el cantautor y comediante Lou Briel. El grupo de actores será dirigido por Lynnette Salas.

Mientras tanto, un equipo de experimentados profesionales trabajará tras bastidores y verá cada detalle de la obra. Este estará compuesto por Carlos Hernández a cargo de las coreografías; Carlos Muñoz, maquillaje; Elixander Negrón, utilería; Luis Muñoz, escenografía; Abigaíl Vargas, vestuario, Aníbal Rubio, asistente de dirección y regidor; y María Castellano, asistente de producción.

Los boletos están a la venta a través de Ticketera.com y en la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce.