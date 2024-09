Aleska Génesis volvería a “La casa de los famosos” de Telemundo y dedicará un producto a Puerto Rico

Hoy, miércoles, Benítez publicó su segunda entrevista para su “nuevo bebé”. Se trata de la modelo venezolana Aleska Génesis.

La conversación entre el presentador y la empresaria duró casi una hora y media. Entre tanto, uno de los temas que más llamó la atención fue su participación en “La casa de los famosos 4″ y su relación con el actor mexicano Clovis Nienow.

“Aleska, te ofrecen la segunda temporada de ‘La casa de los famosos’, (y) dices no. No, no quería entrar. Que no estaba preparada...”, comenzó el animador.

El puertorriqueño, de igual manera, catalogó la participación de su amiga como “un éxito”. A través del proyecto, según Benítez, Aleska Génesis Castellanos, nombre de pila de la modelo, pudo jugar “distintos roles”.

“Mira cómo la vida me ha premiado por todo lo que he pasado. ¿Sabes que mi marca de perfume es ‘Mala’, y es mi historia a través de fragancias”, respondió Aleska Génesis. “Ella comienza con un corazón negro, que es un corazón fuerte, un corazón que la impulsa a seguir adelante, pero ese corazón, con el curso del tiempo, se transforma, como el carbón, que después de pasar por mucho estrés, sale un diamante”, agregó.

En esa línea, la exhabitante de “La casa de los famosos 4″ anunció que pronto saldrá su nueva fragancia, de nombre “Mala Love Heart”.

“ Porque mala se enamora y cree en el amor, y justo en este momento de mi vida volví a creer en el amor, me enamoré. ” Aleska Génesis, modelo y empresaria

La expareja sentimental del exponente urbano Nicky Jam enfatizó que entró a la mansión de Le Jefa con la convicción de que no se enamoraría. La empresaria, de igual manera, reveló que se enamoró del intérprete de “Doña Gladys” fuera de “La casa de los famosos”.

“Dentro de ‘La casa’ fue una experiencia increíble. La gente me pregunta, ¿lo volverías a hacer? Sí lo volvería a hacer porque me permití vivir. Fui buena, fui mala, fui llorona, peleé, me enamoré, me reconcilié, me reí. O sea, yo viví todas las emociones al máximo”, detalló.

Aleska Génesis se sinceró y expresó que agradece a Dios porque tiene una persona “maravillosa” a su lado. “Me da paz, me da tranquilidad, es mi mejor amigo, es mi ‘partner’ (socio), me acompaña, me hace reír, me hace feliz”, describió.

“Brilleska”

Los problemas con la modelo puertorriqueña Maripily Rivera también fue tema de conversación. A través del podcast, Aleska Génesis pudo contar su versión de los hechos.

“Supuestamente, esta vez yo fui a Puerto Rico a robar brillo, pero sabes que Aleska Génesis, ‘la mala’, de todo lo malo, saca algo bueno. Y se le ocurrió una idea, ¿por qué no regalar brillo? Ya que robo brillo, puedo robar brillo. Así que, pronto, va a salir, ya está a puntito, un aceite corporal, con brillo, llamado, ‘Brillesca’”, comunicó.

La modelo prometió regresar a la isla y “’Brillesca’ se lo voy a dedicar a Puerto Rico, se lo voy a dedicar a ellos porque tuve una enseñanza de que nadie le roba el brillo a nadie, todos tenemos luz propia, todos tenemos brillos, es más cuando unimos nuestras luces, resplandecemos más, brillamos todos”, concluyó.