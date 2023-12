Aunque se desconoce cuándo fue la primera vez que se preparó, el coquito es el licor oficial de la Navidad boricua. Sus ingredientes básicos y sencillo proceso de elaboración, han provocado que la receta esté presente en hogares de todo el mundo.

Los creadores -locales e internacionales- han añadido más ingredientes a la lista del coquito como brandy, huevo y Nutella. Con esto, inexpertos en la cocina como el locutor de KQ105 FM, Alex Díaz, sienten que están fuera de la lista de los que no preparan “ni un huevo frito”, como dicen en las conversaciones familiares y entre amigos.

“No es que sea mi obra maestra, pero a mí me fascina el coquito. Yo no consumo alcohol, pero, si es coquito, me lo tomo. El coquito es algo que yo tengo que tener en mi casa, y es algo que siempre hago. Lo hacemos todos juntos y la receta se la sabe mi esposa”, comenzó el comunicador, quien estuvo presente en el “Upfront 2024″ de Wapa Televisión.

Díaz, quien también es conocido por sus vídeos cómicos en las redes sociales, admitió que aunque no le gusta el alcohol, el coquito debe estar “bien sazonadito”. Para quienes no están claros de la cantidad de alcohol que lleva la bebida, el influencer reveló que “el truco es toser, y ahí queda”.

Quien se caracteriza por su distintiva frase “Hello, My People” se paseó como “pez en el agua” en el estudio Luis Vigoreaux de Wapa Televisión. Desde el pasado mes de septiembre, cuando se confirmó que el canal boricua adquirió las emisoras WKAQ 580 AM y KQ 105 FM, el locutor ha podido exponerse en múltiples eventos del conglomerado como el de esta noche.

Sobre su sabor predilecto, Díaz apuntó que ninguno se compara con el tradicional. Asimismo, manifestó, que para nada le agrada el de sabor a Nutella. “Son dos cosas que se deben consumir por separado”, agregó.

“Todas las navidades digo lo mismo, yo soy el catador oficial del coquito”, por eso, incluyó, en su nevera nunca falta este licor cuyo ingrediente principal es el coco.

El pasado 6 de septiembre, Díaz fungió como maestro de ceremonia de la conferencia de prensa donde se anunció el debut del conglomerado Wapa Media. Junto a él, estuvo la reportera de Wapa Televisión, Katiria Soto.

“Sin más preámbulo, tenemos que dar la noticia que tanto venimos a ofrecerles y a brindarles a todos los que están aquí con nosotros”, dijo el locutor de KQ 105 FM. “Hoy nace Wapa Media”, exclamó Soto con entusiasmo.

