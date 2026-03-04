Opinión
Farándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Amara La Negra confiesa que sufrió bulimia

La presentadora de origen dominicano afirmó que su intento por encajar dentro de la sociedad la llevó al hospital

4 de marzo de 2026 - 3:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Amara La Negra. (Marlon Pacheco)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Durante su participación en el programa “Desiguales”, de Univision, Amara La Negra confesó que sufrió bulimia por presión social.

Mientras conversaba con sus compañeras Adamari López, Migbelis Castellanos, Karina Banda y Mónica Pasqualotto, sobre la lucha que enfrenta la actriz mexicana Eiza González contra el trastorno alimenticio, la presentadora de origen dominicano afirmó que su intento por encajar dentro de la sociedad la llevó al hospital.

“La verdad es que es una batalla difícil, yo me identifico muchísimo con ella, me imagino que alguna de ustedes también porque la presión social y los medios en los cuales uno trabaja donde la gente te crítica y tiene tantas opiniones sobre tu cuerpo, y te juzga, a veces uno lo toma tanto para uno que se obsesiona con el peso", expresó Amara.

“En algún momento de mi vida yo fui bulímica y terminé ingresada en el hospital en varias ocasiones por mi deseo de ser tan delgada, y a veces tu cuerpo tiene las hormonas o pasas una temporada que tienes unos kilitos demás y no pasa nada. Hay que aprender amarse como uno es y con el cuerpo que uno tiene", precisó.

ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
