Amigos de Albert Rodríguez lo recuerdan en el día de su cumpleaños

“Hace unos días me di cuenta que no sabía dónde iba a votar. No entendía cómo no lo recordaba, hasta que caí en tiempo. En las pasadas elecciones mi amado Albert me vino a buscar porque nos tocaba en el mismo lugar. Por eso no lo recordaba. Hicimos esa fila juntos llenos de esperanza. Mañana la hago sola, para honrarte y con la misma esperanza de que las y los puertorriqueños salgan a votar con conciencia, respeto y corazón. Recordé también que en el 2019 caminamos juntos para sacar a Ricky Roselló porque se nos olvida que nosotros somos los jefes, que nosotros somos los que mandamos, que nosotros los ponemos a nuestro servicio”, sostuvo.