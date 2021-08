“He vivido muy rápido y muchas cosas diferentes. Para actuar, esto me viene muy bien. Por mi carácter, he vivido de forma apresurada”, comentaba Amparo Muñoz en una entrevista a Efe en el año 2000. Considerada el rostro más bello del cine español en los años 70 y 80, ganó el concurso Miss Universo en 1974, pero seis meses después de convertirse en la primera -y hasta ahora la única- española en conquistar este codiciado título de belleza, devolvió la corona por negarse a seguir los controles impuestos por la organización. En esa ocasión la organización no buscó una suplente, como ocurrió en el 2002 cuando la rusa Oxana Fedorova fue destituida del título por alegadamente negarse a seguir las directrices de la organización de Miss Universe. En ese caso, la primera finalista, la panameña Justin Pasek pasó a ser la nueva Miss Universe 2002.

Ahora, su figura, su obra y su memoria la muestran como una precursora del más reciente acto del feminismo, el fenómeno “Me Too”, que surgió en 2017. Una lucha que ella desarrolló anticipadamente en su país, España, durante el último tercio del siglo XX.

Convertido en un defensor a ultranza de la actriz, modelo, pero también la “chica sencilla que sufrió, como podemos encontrarnos, ahora el sufrimiento de cualquier mujer”, el periodista y escritor Miguel Fernández (Granada, 1962) quiere reivindicar su figura y su forma de ser con el libro “La vida rota”.

En esta obra el autor pone en valor “lo que Amparo Muñoz dio al mundo, sin dejar de mostrar la parte oscura de una diva que cayó, poco a poco, a veces de forma injusta. Una mujer a quien de verdad rompieron la vida”. Con Fernández hablamos.

La actriz Amparo Muñoz durante un reportaje fotográfico en 1985. Foto EFE (Antonio Dopacio)

“NO MERECÍA CAER EN EL OLVIDO”

¿Cuál ha sido su pretensión al hacer este libro ahora?

-La idea había nacido después de escribir el anterior. Escribí con ella sus memorias en 2005 que se titulaban “La vida es el precio”. Pero, durante la promoción, Amparo enfermó.

Hablamos de acercarnos de nuevo para hacer una biografía en la que contextualizaríamos las circunstancias, los hechos. La fatalidad quiso que el día que quedamos en encontrarnos para ponernos a trabajar en esa tarea fuera la última vez que nos vimos. Murió en 2011 con 56 años y me quedó la sensación de una deuda pendiente.

¿Qué le le devolvió la idea de retomar ese trabajo?

-Fue la aparición en 2017 del fenómeno “Me Too”, con su nueva mirada sobre la igualdad, lo que me recordó la historia de Amparo, porque encajaba perfectamente en este nuevo contexto, y también movido por el ánimo de echar una mano en esta tarea.

¿Quiere decir que el “Me Too” le ha funcionado como una especie de catalizador?

-Efectivamente, porque la imagen de una actriz o una Miss tiene una carga simbólica sobre este discurso de la igualdad, del feminismo, que me parece tiene muchísimo valor.

Amparo Muñoz mantuvo una lucha constante toda su vida contra la cosificación, contra el patriarcado, contra la manipulación, y no merecía caer en el olvido. No quería que su historia fuese la de una más de esas tantas mujeres olvidadas.

De hecho está tratando de que en la Málaga natal de Amparo le dediquen simbólicamente algún recuerdo como una calle, una plaza, por ejemplo…

-Sí, cuando la eligen Miss Universo en 1974, lo primero que dijo fue: “Me llamo Amparo Muñoz y soy de Málaga”, no de España o de Europa. Fue una de las primeras mujeres famosas españolas que vivió en Nueva York. Creo que merece un reconocimiento en Málaga y en Andalucía.

¿Cuánto tiempo le ha llevado esta nueva obra?

-Yo diría que años. Como la idea del libro y el testimonio de Amparo estaban ahí, y como afortunadamente no hemos dejado de avanzar en la idea de buscar un mundo más justo entre mujeres y hombres y además yo también he evolucionado en ideales, el libro se ha ido enriqueciendo.

La actriz y exMiss Universo Amparo Muñoz y el cantante y también actor Patxi Andión tras su enlace matrimonial en 1976. EFE (Antonio Dopacio)

A 10 AÑOS DE SU FALLECIMIENTO

¿Ha hecho coincidir la aparición de su libro con el año del décimo aniversario de la desaparición de la actriz y modelo?

-No ha sido esa la idea. Creo que es el entorno, las noticias a diario de las desigualdades en el mundo lo que han provocado que escribiera la historia de Amparo.

¿Qué recuerdo queda en el público en general sobre la vida y obra de Amparo Muñoz?

-La imagen se parece mucho a la realidad de cómo ella era, de su carácter y su forma de ser. Nunca perdió la sencillez y eso fue lo que permitió que entrara en los hogares de medio mundo, porque los admiradores de Amparo se reparten en México, en Venezuela, en Filipinas, en El Salvador, en España… Hay grupos de seguidores de ella en multitud de países.

Era una mujer muy normal…

-Así es. Ella se manejaba con mucha naturalidad, como una de esas muchachas que conocemos, que las circunstancias no la cambian. Siempre estaba con una sonrisa y no acusaba los golpes por duros que fueran. No había una Amparo cuando había focos y otra diferente fuera de los escenarios, siempre era igual.

Ella hizo muchas películas en una época denominada “del destape”.

-Según los especialistas en cine esa naturalidad era una de las características que tenía como intérprete, por ejemplo en sus trabajos en “Mamá cumple 100 años” o en “Familia”. Y en la vida era así, una mujer muy natural.

¿Tiene algún comentario sobre lo que le ha parecido a la familia de la actriz esta nueva obra?

-La familia ha sufrido mucho porque fue víctima del espectáculo mediático de la “prensa del corazón” y temía que una revisión fuera una nueva oportunidad para ese mundo “depredador”, pero cuando leyeron el libro, todos los hermanos acudieron, apoyando con su presencia, a la presentación de la obra.

¿Se sintió Amparo en algún momento “mujer objeto”? ¿Le comentó las razones?

-La vida de Amparo fue una lucha constante contra el concepto de la “mujer objeto”, aquella a la que se explota, se potencia y se después se descarta. Fue víctima toda la vida de eso y a la vez estuvo luchando contra ello.

Ella llegó al cine en la época del denominado Destape, con lo que esto suponía de utilización casi impúdica del cuerpo de la mujer.

Amparo luchó toda su vida para que no la consideraran como una ‘mujer objeto’. Es el prototipo de la vida de muchas mujeres de hoy en día. Por ejemplo, sufrió acoso por parte del primer jefe que tuvo.

La actriz Amparo Muñoz durante un reportaje fotográfico a finales de los años 80. EFE//ct (Antonio Dopacio)

En aquella sociedad española de los años 70 y comienzos de los 80 existía una verdadera discriminación...

-En aquella época del Destape existía una falsa libertad, donde para dar un papel a un actriz se tenía que desnudar, primero en el despacho de algunos productores, o de algunos directores, después en el set, etc, etc. Era un abuso constante.

Ella lo sufrió como miles de mujeres conocidas o no en todo el mundo. Ella también sufrió el tratamiento desigual por parte de algunos medios.

Existe una anécdota, de su época más complicada, en la que va a comprar sustancias en un taxi con Camarón de la Isla, Tino Casal y Antonio Flores, todos ellos son reconocidos mundialmente como grandísimas estrellas.

Ella, en cambio, es considerada una mujer que cayó en la droga… Siempre está ahí esa doble mirada.

¿Qué valores destacaría de una mujer que llegó a la cima y fue cayendo poco a poco?

-Amparo es un ejemplo claro de resiliencia y de superación. Con cada caída que experimentó, efectuó un notable esfuerzo por recuperarse y superar lo pasado. La búsqueda constante de una felicidad, de una estabilidad y de una superación, es lo que ha movido toda su vida.

En definitiva, quiero mostrar a Amparo Muñoz como un referente en pro de la causa de las mujeres, tanto para aquellas que la conocieron como para que las jóvenes de hoy en día sepan que ese heteropatriarcado, ese abuso sigue y está acechando, a cualquier mujer, a la vuelta de la esquina y que esa batalla que inició Amparo Muñoz, debe continuar.

Portada del libro "La vida rota" de Miguel Fernández. Foto cedida por Roca Editorial (Antonio Dopacio)

AMPARO MUÑOZ, UNA VIDA AGITADA

Modelo publicitaria, en 1973 fue elegida Miss Costa del Sol y Miss España, y un año después, el 21 de julio de 1974 fue coronada como Miss Universo. Amparo Muñoz nació en Málaga (sur de España) en 1954.

Trabajó en películas como “Vida conyugal” (1973), dirigida por Roberto Bodegas y protagonizada por Ana Belén, Alfredo Mayo y José Sacristán; “Tocata y fuga de Lolita” (1974), de Antonio Drove; “Clara es el precio” (1974), de Vicente Aranda, o “Sensualidad” (1975), de Germán Lorente.

También hizo”La otra alcoba” (1976), de Eloy de la Iglesia, “Mauricio mon amour” (1976), “Voltereta (1976), “Acto de posesión” (1976), “Del amor y de la muerte” (1977), de Giménez Rico, “El tahúr” (1979) -film mexicano nominado al trofeo Castillo de La Habana-, “Experiencia extramatrimonial de una esposa”, “Mamá cumple cien años” (1979), de Carlos Saura, y “Dedicatoria” (1980), de Jaime Chávarri.

Luego rodó en México: “Mírame con ojos pornográficos” y “Las siete cucas” (1981). De nuevo en España: “La mujer del ministro” (1981), de Eloy de la Iglesia, “Trágala perro” (1981) y “El gran mogollón”, “Hablamos esta noche” (1982), que dirigió de Pilar Miró.

En 1984 finalizó el rodaje de “Balcón abierto”, en 1985, coprotagonizó con Antonio Resines “La reina del mate “En penumbra” (1985) y “Lulú de noche”, de Emilio Martínez Lázaro. En 1996 fue llamada por el director y actor Paul Naschy para protagonizar su filme “Licántropo” y también intervino en “Fotos”, de Elio Quiroga y “Familia”, de Fernando León.

Tras una etapa enganchada a los estupefacientes, en enero de 1990 varios medios de comunicación se hicieron eco de los rumores según los cuales la actriz padecía SIDA, hecho que fue desmentido rotundamente por la propia actriz.

Amparo Muñoz contrajo matrimonio en 1976 con el actor y cantautor, Patxi Andión. Tras su separación, estuvo unida al productor de cine Elías Querejeta.

En 1980 se trasladó a México, donde conoció al chileno Flavio Labarca (anticuario y acusado por tráfico de estupefacientes), con el que se casó en junio de 1983.Posteriormente, en febrero de 1991 la actriz contrajo matrimonio por tercera vez, con Víctor Santiago Rubio Guijarro, separándose en 1994.

Tras una larga enfermedad, el 27 de febrero de 2011 falleció en Málaga.

Por Antonio Dopacio EFE/REPORTAJES