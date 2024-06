Ana Bárbara cuenta cómo casi se ahoga en el mar: “Vi de frente la muerte”

“Tuve un incidente en el mar, tengo que reconocer que sentí miedo, me fue llevado el mar, mar adentro, y tengo que decirles que vi de frente la muerte, pensé que ya me iba, pero un ángel muy hermoso llegó a rescatarme, un ángel hermoso se arriesgó y se metió al mar por mí” , expresó en un video publicado en sus historias de Instagram.

View this post on Instagram

“El mar estaba un poco rebelde. Saben que no soy confiada, soy una mujer que respeta mucho el mar, pero más bien creí que no lo soy, pero hoy me perdí y reconozco que confié de más. Y estoy aquí para agradecerles a todos los seres de luz, a todos los seres sagrados y a mí angelito”, explicó la mexicana.