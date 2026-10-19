Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
19 de octubre de 2026
85°Lluvias dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Andreína Martínez vive un gran sueño: “¡Modelé en el Victoria’s Secret Fashion Show!“

La segunda finalista de Miss Universe 2022 formó parte del “Top 3″ del documental de la marca “Angel Among Us”

19 de octubre de 2026 - 4:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La modelo dominicana, Andreína Martínez. (Instagram)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La finalista dominicana del documental “Angel Among Us”, Andreína Martínez, publicó junto al video de su desfile en la pasarela del Victoria’s Secret Fashion Show 2026 su respuesta ante la ola de descontento de sus compatriotas ante la decisión de la marca de que Solange Omon sea el nuevo ángel y no Martínez.

RELACIONADAS

“¡Yo creo que ustedes no entienden la magnitud, yo modelé en el Victoria’s Secret Fashion Show!”, dijo la segunda finalista de Miss Universe 2022.

Además, añadió que es un sueño hecho realidad, por el que está eufórica, e invita a que los también compartan este momento tan emocionante con ella.

“Tener la oportunidad de caminar por esa pista fue electrizante; no puedo creer lo que acaba de pasar. Gracias a Adam Selman por confiar en nosotras, y a todos los que hicieron esto posible”, declaró.

Incluyó en su mensaje que nunca había estado tan feliz y que República Dominicana debe celebrar esto, ya que es un logro inmenso haber caminado por primera vez por el “show más icónico del mundo”, algo sumamente increíble.

Con relación a sus compañeras, dijo: “Me encantó compartir la pasarela con mi hermana Tatyana Tinsley y Solange Omon. Estoy tan orgullosa de ustedes, desde el casting en Chicago hasta vernos en la pasarela”.

Solange Omon, el nuevo ángel

Solange Omon es el nuevo ángel de la pasarela de Victoria’s Secret Fashion Show 2026, luego de llegar al Top 3 de las finalistas junto a Martínez y Tinsley.

En la pasarela de este domingo se dio a conocer el nuevo ángel, tras varias semanas de transmisión del programa Angel Among Us, en el que se evaluaron a alrededor de 100 mil participantes.

Ashley Graham Bella HadidLas modelos durante el cierre del desfile.
1 / 28 | ¡Los ángeles regresaron! Los "looks" y la sorpresa que marcó el desfile de Victoria’s Secret. Ashley Graham - Richard Shotwell
Tags
Victoria’s Secret
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 19 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: