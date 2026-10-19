Andreína Martínez vive un gran sueño: “¡Modelé en el Victoria’s Secret Fashion Show!“

La finalista dominicana del documental “Angel Among Us”, Andreína Martínez, publicó junto al video de su desfile en la pasarela del Victoria’s Secret Fashion Show 2026 su respuesta ante la ola de descontento de sus compatriotas ante la decisión de la marca de que Solange Omon sea el nuevo ángel y no Martínez.

“¡Yo creo que ustedes no entienden la magnitud, yo modelé en el Victoria’s Secret Fashion Show!”, dijo la segunda finalista de Miss Universe 2022.

Además, añadió que es un sueño hecho realidad, por el que está eufórica, e invita a que los también compartan este momento tan emocionante con ella.

“Tener la oportunidad de caminar por esa pista fue electrizante; no puedo creer lo que acaba de pasar. Gracias a Adam Selman por confiar en nosotras, y a todos los que hicieron esto posible”, declaró.

Incluyó en su mensaje que nunca había estado tan feliz y que República Dominicana debe celebrar esto, ya que es un logro inmenso haber caminado por primera vez por el “show más icónico del mundo”, algo sumamente increíble.

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Con relación a sus compañeras, dijo: “Me encantó compartir la pasarela con mi hermana Tatyana Tinsley y Solange Omon. Estoy tan orgullosa de ustedes, desde el casting en Chicago hasta vernos en la pasarela”.

Solange Omon, el nuevo ángel

Solange Omon es el nuevo ángel de la pasarela de Victoria’s Secret Fashion Show 2026, luego de llegar al Top 3 de las finalistas junto a Martínez y Tinsley.

En la pasarela de este domingo se dio a conocer el nuevo ángel, tras varias semanas de transmisión del programa Angel Among Us, en el que se evaluaron a alrededor de 100 mil participantes.