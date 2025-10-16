¿Quién fue la primera atleta profesional en desfilar en el Victoria’s Secret Fashion Show?

Angel Reese llevó su juego de la cancha a la pasarela, y de paso hizo historia.

La alera del Sky de Chicago se convirtió en la primera deportista profesional en desfilar en el Victoria’s Secret Fashion Show el miércoles, uniéndose a la destacada alineación de “Wings Reveal” de la marca en Nueva York.

“Estaba destinado para mí”, afirmó Reese durante una entrevista antes de que comenzara el desfile.

“Esto ya es para mí. Estoy muy feliz de estar sentada en esta sala con tantas modelos y mujeres increíbles. El equipo que organizó todo esto ha sido increíble. Estoy muy emocionada”.

Reese comentó que contrató a un instructor de modelaje para “perfeccionar la forma de caminar”.

“Camino, duermo, juego”, expresó. “Y juego, duermo, camino”.

Reese, de 23 años, hizo su debut en la pasarela de Victoria’s Secret luciendo un conjunto de lencería floral rosa, adornado con flores y detalles de encaje y combinado con una vistosa estola de plumas que caía sobre sus brazos. Un envoltorio estaba cubierto de texturas en tonos rosa suave y rosado.

Reese lució las icónicas alas blancas de ángel que han definido el espectáculo durante décadas, un nuevo escenario para una deportista conocida por su confianza, carisma y atractivo. Caminó al ritmo de “Never Leave You (Uh Oooh, Uh Oooh)” de Lumidee.

Reese fue campeona nacional de la Universidad Estatal de Luisiana y la jugadora más destacada del torneo de la NCAA en 2023.

“Uno de sus mayores sueños era desfilar en este espectáculo”, dijo el estilista de celebridades Law Roach, un coanfitrión en la alfombra rosa que ayudó a reinventar a Zendaya, convirtió a Celine Dion en un ícono de la moda y es un amigo cercano de Reese.

El espectáculo fue transmitido en vivo en YouTube, Instagram, TikTok y Prime Video en Estados Unidos. El show es una mezcla de música y celebridades.

Madison Beer lució alas rosas interpretando “Make You Mine” mientras modelos en lencería desfilaban en la pasarela.

El grupo de K-pop TWICE también desfiló, interpretando “This is For” y “Strategy”. La colombiana Karol G cantó “Ivonny Bonita” antes de caminar sola con un conjunto de alas rojas y lencería.