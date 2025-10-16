Opinión
16 de octubre de 2025
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Quién fue la primera atleta profesional en desfilar en el Victoria’s Secret Fashion Show?

Se trata de la jugadora del Sky de Chicago de la WNBA, Angel Reese

16 de octubre de 2025 - 11:03 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Angel Reese durante su participación en el Victoria’s Secret Fashion Show. (Evan Agostini)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Angel Reese llevó su juego de la cancha a la pasarela, y de paso hizo historia.

La alera del Sky de Chicago se convirtió en la primera deportista profesional en desfilar en el Victoria’s Secret Fashion Show el miércoles, uniéndose a la destacada alineación de “Wings Reveal” de la marca en Nueva York.

Estaba destinado para mí”, afirmó Reese durante una entrevista antes de que comenzara el desfile.

“Esto ya es para mí. Estoy muy feliz de estar sentada en esta sala con tantas modelos y mujeres increíbles. El equipo que organizó todo esto ha sido increíble. Estoy muy emocionada”.

Reese comentó que contrató a un instructor de modelaje para “perfeccionar la forma de caminar”.

“Camino, duermo, juego”, expresó. “Y juego, duermo, camino”.

Reese, de 23 años, hizo su debut en la pasarela de Victoria’s Secret luciendo un conjunto de lencería floral rosa, adornado con flores y detalles de encaje y combinado con una vistosa estola de plumas que caía sobre sus brazos. Un envoltorio estaba cubierto de texturas en tonos rosa suave y rosado.

Reese lució las icónicas alas blancas de ángel que han definido el espectáculo durante décadas, un nuevo escenario para una deportista conocida por su confianza, carisma y atractivo. Caminó al ritmo de “Never Leave You (Uh Oooh, Uh Oooh)” de Lumidee.

Reese fue campeona nacional de la Universidad Estatal de Luisiana y la jugadora más destacada del torneo de la NCAA en 2023.

“Uno de sus mayores sueños era desfilar en este espectáculo”, dijo el estilista de celebridades Law Roach, un coanfitrión en la alfombra rosa que ayudó a reinventar a Zendaya, convirtió a Celine Dion en un ícono de la moda y es un amigo cercano de Reese.

El espectáculo fue transmitido en vivo en YouTube, Instagram, TikTok y Prime Video en Estados Unidos. El show es una mezcla de música y celebridades.

Madison Beer lució alas rosas interpretando “Make You Mine” mientras modelos en lencería desfilaban en la pasarela.

El grupo de K-pop TWICE también desfiló, interpretando “This is For” y “Strategy”. La colombiana Karol G cantó “Ivonny Bonita” antes de caminar sola con un conjunto de alas rojas y lencería.

El desfile de lencería comenzó en 2001 y se llevó a cabo anualmente durante casi dos décadas. Victoria’s Secret canceló el espectáculo en 2019, pero lo trajo de vuelta el año pasado, con la presencia de Reese.

WNBA
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Deportes
Ver más ->
¿Quiénes somos?

