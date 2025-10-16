Opinión
16 de octubre de 2025
80°nubes dispersas
BSN: la Asociación de Jugadores presentará una enmienda para limitar los refuerzos

La propuesta busca establecer nuevos límites en la participación de canasteros importados para fortalecer el desarrollo local

16 de octubre de 2025 - 8:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ricardo Carrillo, presidente de la Asociación de Jugadores de Baloncesto. (Ramon "Tonito" Zayas)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

La Asociación de Jugadores de Baloncesto de Puerto Rico presentará el viernes, durante la reunión de la Junta de Apoderados, una enmienda al reglamento general del Baloncesto Superior Nacional (BSN) que busca limitar la participación de canasteros importados en el torneo.

RELACIONADAS

El sindicato propone que en el Capítulo 22, Artículo 22.1 se establezca que “todos los equipos que cualifiquen entre los primeros ocho, o bajo cualquier formato de clasificación para la postemporada, tendrán derecho a un jugador invitado (refuerzo). Los equipos que no clasifiquen para la postemporada tendrán derecho a dos jugadores invitados”.

“Los ocho equipos que clasifiquen el año anterior para la serie de postemporada tendrán un refuerzo el próximo año. Los que no clasifiquen, podrán tener dos. Por ejemplo, los ocho que clasificaron este año, el año que viene solo tendrán un refuerzo”, explicó Ricardo Carrillo, presidente del gremio, a El Nuevo Día.

Carrillo y la Asociación reiteraron su rechazo a la aprobación de un tercer importado para el torneo de 2025. Los Vaqueros de Bayamón conquistaron el campeonato con la ayuda de su trío estelar de refuerzos: Danilo Gallinari, JaVale McGee y Chris Duarte.

En 2024, los Criollos de Caguas alzaron el cetro con tres importados —Travis Trice, Louis King y Akil Mitchell— al participar por primera vez en la postemporada como franquicia de expansión. El resto de los equipos contó con solo dos refuerzos.

Carrillo se mantiene firme en su oposición a la inclusión de un tercer jugador importado, postura que comparte la mayoría de los canasteros tras culminar la temporada.

“Para evitar cualquier tipo de conflicto de cara a la temporada 2025, se nos informó que el tema del tercer refuerzo se discutirá nuevamente. La posición de los jugadores es clara: no quieren tres refuerzos, y esa es la postura que hemos adoptado”, puntualizó.

“Esa fórmula —la propuesta de la Asociación— se ha implementado anteriormente. El principio es que no haya refuerzos que resten oportunidades a los jugadores puertorriqueños”, añadió.

El Nuevo Día supo que la Junta de Apoderados considerará nuevamente la posibilidad de permitir un tercer importado en la temporada 2026. La competencia está pautada para comenzar el 21 de marzo.

Durante un sondeo informal realizado por este diario en medio de la postemporada del pasado verano, jugadores y dirigentes expresaron opiniones mixtas sobre el impacto del tercer refuerzo.

El BSN celebrará este viernes su segundo pleno durante la temporada muerta, enfocado en las enmiendas al Reglamento General. El tope salarial colectivo y los impuestos de lujo figuran entre los temas principales. En diciembre, la reunión se centrará en las reglas del torneo.

