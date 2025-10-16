Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
16 de octubre de 2025
78°nubes rotas
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Los playoffs del Baloncesto Superior Nacional Femenino inician el viernes en Moca e Isabela

Los pareos de cuartos de final quedaron definidos previo a culminar la fase regular del torneo 2025

16 de octubre de 2025 - 10:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Samantha Fuehring, impotada de las Explosivas de Moca. (Suministrada)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

La postemporada 2025 del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) inicia el viernes con partidos de cuartos de final en Moca e Isabela.

RELACIONADAS

La Explosivas (13-5), quienes terminaron segundas en la tabla de posiciones, reciben Ganaderas de Hatillo (7-13) para el inicio de la Serie B en el Coliseo Juan A. Sánchez

Moca, líder anotador en colectivo del torneo regular, dominó la serie particular 2-0 contra Hatillo. Las mocanas iniciarán los playoffs con una racha de cinco victorias.

En Isabela, las Pollitas (12-6) reciben a las Criollas de Caguas (8-9) en el Coliseo “Buga” Abreu en el arranque de la Serie C.

Las Pollitas, quienes tienen a Nina de León y Kaelynn Satterfield como finalistas al premio de Novata del Año, dominaron a las Criollas, 2-0, en la serie particular.

Ambos partidos inician a las 8:00 p.m.

En el Coliseo Roberto Clemente, las campeonas defensoras Cangrejeras de Santurce reciben el sábado a las Monarcas de Juana Díaz (7-11) como parte de la Serie A.

Las crustáceas lideraron el torneo regular con récord de 14-4. Se fueron de 2-0 frente a las Monarcas, quienes cuentan con la centro Imani McGee, finalista al premio de Jugador Más Valiosa. La refuerzo de Santurce Shae Kelley también es favorita para llevarse el galardón.

La Serie D será entre las Atenienses de Manatí (10-7) y las subcampeonas Gigantes de Carolina (10-8). El primer choque también es el sábado en el Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu.

Las manatieñas, dirigidas por Michelle González, ganaron los dos compromisos de serie regular contra las carolinenses, máximas campeonas del BNSF.

El BSNF dará a conocer el jueves los Valores del Año.

Tags
BSNFCangrejeras de SanturceGigantes de Carolina
ACERCA DEL AUTOR
Jorge Figueroa Loza
Jorge Figueroa LozaArrow Icon
Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 15 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: