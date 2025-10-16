Los playoffs del Baloncesto Superior Nacional Femenino inician el viernes en Moca e Isabela

La postemporada 2025 del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) inicia el viernes con partidos de cuartos de final en Moca e Isabela.

La Explosivas (13-5), quienes terminaron segundas en la tabla de posiciones, reciben Ganaderas de Hatillo (7-13) para el inicio de la Serie B en el Coliseo Juan A. Sánchez

Moca, líder anotador en colectivo del torneo regular, dominó la serie particular 2-0 contra Hatillo. Las mocanas iniciarán los playoffs con una racha de cinco victorias.

En Isabela, las Pollitas (12-6) reciben a las Criollas de Caguas (8-9) en el Coliseo “Buga” Abreu en el arranque de la Serie C.

Las Pollitas, quienes tienen a Nina de León y Kaelynn Satterfield como finalistas al premio de Novata del Año, dominaron a las Criollas, 2-0, en la serie particular.

Ambos partidos inician a las 8:00 p.m.

En el Coliseo Roberto Clemente, las campeonas defensoras Cangrejeras de Santurce reciben el sábado a las Monarcas de Juana Díaz (7-11) como parte de la Serie A.

Las crustáceas lideraron el torneo regular con récord de 14-4. Se fueron de 2-0 frente a las Monarcas, quienes cuentan con la centro Imani McGee, finalista al premio de Jugador Más Valiosa. La refuerzo de Santurce Shae Kelley también es favorita para llevarse el galardón.

La Serie D será entre las Atenienses de Manatí (10-7) y las subcampeonas Gigantes de Carolina (10-8). El primer choque también es el sábado en el Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu.

Las manatieñas, dirigidas por Michelle González, ganaron los dos compromisos de serie regular contra las carolinenses, máximas campeonas del BNSF.