Feriados
9 de octubre de 2025
82°nubes dispersas
Baloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El Baloncesto Superior Nacional Femenino consolida su crecimiento rumbo a la postemporada

El director general Gaby Miranda destacó el aumento de la fanaticada en las canchas y el crecimiento digital de la liga

9 de octubre de 2025 - 4:35 PM

Se adhiere a los criterios de The Trust Project
La fanaticada "cangrejera" celebra uno de los triunfos del primer lugar de la liga. (Suministrada / Cangrejeras de Santurce)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportes

El Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) atraviesa uno de sus mejores momentos de conexión con el público: la asistencia a los juegos ha crecido alrededor de un 30% y las redes sociales de la liga superan los 2.2 millones de visualizaciones, reveló su director general, Luis Gabriel “Gaby” Miranda.

El directivo compartió que plazas como Moca e Isabela atraen entre 2,000 y 2,500 fanáticos por noche, mientras que Juana Díaz registra cifras similares.

“Esas tres canchas son las que están liderado la asistencia. Te diría que el orden sería Moca, Juana Díaz e Isabela ”, dijo Miranda, al precisar que aún le falta revisar las cifras de Carolina, Santurce y Caguas, que no utilizan la plataforma Printco Tickets como el resto de los conjuntos.

En el caso de las campeonas Cangrejeras de Santurce y las subcampeonas Gigantes de Carolina usan PRticket.com, mientras las Criollas de Caguas venden sus juegos locales por Ticketera.

Las Explosivas de Moca juegan en el Coliseo Juan Sánchez Acevedo, las Pollitas de Isabela en el Coliseo José “Buga” Abreu y las debutantes Monarcas de Juana Díaz en el Coliseo Dolores “Toyita” Martínez.

De estos tres equipos, Moca ya clasificó a la postemporada con marca de 11 victorias y cinco derrotas. Isabela (9-6), igualmente, aseguró su pase esta semana.

Las campeonas defensoras Cangrejeras (13-3) y Atenienses de Manatí (10-6) también tienen su lugar en los cuartos de final, ronda a la que avanzarán ocho de los 10 quintetos en contienda. También las Gigantes de Carolina (9-8).

La temporada regular concluye el 15 de octubre.

Número de impresiones en el portal del BSNF en YouTube.
Número de impresiones en el portal del BSNF en YouTube. (Suministrada / BSNF)

“En las redes sociales hemos tenido más de 2.2 millones de ‘views’. Esto es un crecimiento grandísimo”, expuso Miranda. “Hablamos de Facebook, Instagram y X”, agregó.

Miranda expuso que el canal de YouTube del BSNF ya supera los nueve millones de impresiones (9,771,948). Añadió que dos partidos de la temporada regular 2025 registraron más vistas que los encuentros de la final del año pasado.

En cuanto a las transmisiones televisivas, Miranda manifestó que espera que las semifinales y la final puedan verse por la señal principal de Telemundo. Actualmente, los juegos se transmiten por Punto 2 los sábados y algunos días de semana.

Lanzan su nueva página web

Por otro lado, Miranda informó que la liga renovó su página web bsnfpur.com, para hacerla una plataforma más completa y fácil de navegar para los fanáticos, seguidores del deporte y medios de comunicación.

Según señaló el directivo, el nuevo portal -que fue anunciado el martes- ofrece un diseño moderno, responsivo y de fácil navegación, adaptado tanto para computadoras como para dispositivos móviles. Entre las principales innovaciones destacan los datos en tiempo real —incluyendo resultados, posiciones y estadísticas—, gracias a una integración con la empresa Genius Sports.

“Ahí se pueden encontrar todas las estadísticas al día. Tenemos también las estadísticas históricas, que teníamos recopiladas desde 1989 hasta el presente”, expresó Miranda.

BSNF Baloncesto Cangrejeras de Santurce Criollas de Caguas Gigantes de Carolina Atenienses de Manatí
ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
