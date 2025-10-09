El Baloncesto Superior Nacional Femenino consolida su crecimiento rumbo a la postemporada

El Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) atraviesa uno de sus mejores momentos de conexión con el público: la asistencia a los juegos ha crecido alrededor de un 30% y las redes sociales de la liga superan los 2.2 millones de visualizaciones, reveló su director general, Luis Gabriel “Gaby” Miranda.

El directivo compartió que plazas como Moca e Isabela atraen entre 2,000 y 2,500 fanáticos por noche, mientras que Juana Díaz registra cifras similares.

“Esas tres canchas son las que están liderado la asistencia. Te diría que el orden sería Moca, Juana Díaz e Isabela ”, dijo Miranda, al precisar que aún le falta revisar las cifras de Carolina, Santurce y Caguas, que no utilizan la plataforma Printco Tickets como el resto de los conjuntos.

Las Explosivas de Moca juegan en el Coliseo Juan Sánchez Acevedo, las Pollitas de Isabela en el Coliseo José “Buga” Abreu y las debutantes Monarcas de Juana Díaz en el Coliseo Dolores “Toyita” Martínez.

De estos tres equipos, Moca ya clasificó a la postemporada con marca de 11 victorias y cinco derrotas. Isabela (9-6), igualmente, aseguró su pase esta semana.

Las campeonas defensoras Cangrejeras (13-3) y Atenienses de Manatí (10-6) también tienen su lugar en los cuartos de final, ronda a la que avanzarán ocho de los 10 quintetos en contienda. También las Gigantes de Carolina (9-8).

La temporada regular concluye el 15 de octubre.

Número de impresiones en el portal del BSNF en YouTube. (Suministrada / BSNF)

“En las redes sociales hemos tenido más de 2.2 millones de ‘views’. Esto es un crecimiento grandísimo”, expuso Miranda. “Hablamos de Facebook, Instagram y X”, agregó.

Miranda expuso que el canal de YouTube del BSNF ya supera los nueve millones de impresiones (9,771,948). Añadió que dos partidos de la temporada regular 2025 registraron más vistas que los encuentros de la final del año pasado.

En cuanto a las transmisiones televisivas, Miranda manifestó que espera que las semifinales y la final puedan verse por la señal principal de Telemundo. Actualmente, los juegos se transmiten por Punto 2 los sábados y algunos días de semana.

Lanzan su nueva página web

Por otro lado, Miranda informó que la liga renovó su página web bsnfpur.com, para hacerla una plataforma más completa y fácil de navegar para los fanáticos, seguidores del deporte y medios de comunicación.

Según señaló el directivo, el nuevo portal -que fue anunciado el martes- ofrece un diseño moderno, responsivo y de fácil navegación, adaptado tanto para computadoras como para dispositivos móviles. Entre las principales innovaciones destacan los datos en tiempo real —incluyendo resultados, posiciones y estadísticas—, gracias a una integración con la empresa Genius Sports.

